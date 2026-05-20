Zenit cách chung kết của VTB United League đúng 1 trận thắng

Tiếp tục đánh bại UNICS Kazan với điểm số là 81-77 (21-16, 28-18, 12-23, 20-20) ở trong trận đấu thứ 4 diễn ra tại sân nhà KSK Arena trước sự chứng kiến của 6.018 khán giả, Zenit Saint Petersburg đã vượt lên dẫn trước đối thủ với tỷ số 3-1, chỉ cách Loạt trận chung kết đúng 1 trận thắng nữa!

Trận đấu diễn ra căng thẳng ngay từ đầu, khi đội bóng của Kazan quyết tâm san bằng cách biệt 2-2 nên chơi tấn công quyết liệt. Với lối chơi phòng ngự chắc chắn, và hạn chế hiệu quả tấn công của đối thủ, cộng thêm 5 điểm liên tiếp của Luka Samanic, Zenit dần nới rộng được khoảng cách.

Khả năng ném bóng 3 điểm cực tốt (8/11 lần ném 3 điểm thành công), Zenit đã tạo ra lợi thế dẫn trước 2 chữ số trong hiệp 2. Ngược lại, đội khách mắc tới 12 lỗi chuyền bóng và không thể triển khai tấn công hiệu quả, kết thúc nửa đầu trận đấu (đến giờ nghỉ giải lao) với cách biệt 15 điểm.

UNICS đã giành lại thế chủ động. Đội bóng từ Kazan đã tăng cường phòng ngự, chỉ cho phép Zenit ghi 12 điểm trong hiệp 3 và rút ngắn khoảng cách xuống còn 4 điểm khi bước vào hiệp cuối. Những phút cuối, đội khách tiếp tục cuộc ngược dòng, Paris Lee gỡ hòa, đưa Kazan dẫn trước 71-70.

Khi trận đấu chỉ còn 51 giây là kết thúc, Zenit đang dẫn trước với điểm số 77-76. Đội chủ nhà bỏ lỡ cơ hội ghi điểm, nhưng đội Kazan lại cũng không tận dụng được thời cơ và tiếp tục phạm phải một pha mất bóng, buộc phải phạm lỗi.

Tình huống phạm lỗi chiến thuật của Kazan đã đưa Xavier Moon lên vạch ném phạt, để rồi anh này thực hiện thành công cả 2 quả phạt. Ở trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại, đội khách nỗ lực vùng lên nhưng bất thành. Kết quả cuối cùng, Zenit giành thắng lợi với khoảng cách chỉ là 4 điểm.

Trong trận đấu thứ 300 của mình tại VTB United League, hậu vệ ghi điểm kỳ cựu của UNICS - Alexey Shved (năm nay đã 37 tuổi, từng chơi ở NBA từ 2012-2015 cho các CLB nhà nghề Mỹ như là Minnesota Timberwolves, Houston Rockets, Philadenphia 76ers, rồi New York Knicks) chỉ ghi 7 điểm.

Người ghi điểm tốt nhất phía đội khách là Bingham Marcus (20 điểm), Reynold Jalen (chỉ có 14 điểm)... trong khi phía Zenit ghi điểm tốt hơn hẳn với Johnny Juzang (20 điểm), rồi Moon Xavier (15 điểm), Samanic (cũng 15 điểm). Zenit chỉ mất bóng 16 lần còn UNICS là 22 lần. Đó là khác biệt...

Như vậy, ở trong trận đấu thứ 5 sẽ diễn ra tại sân nhà SK Basket-Hall ở Kazan, UNICS buộc giành chiến thắng nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng. Một thất bại nữa thôi sẽ đóng khung kết quả là -1 nghiêng về phía đội bóng thành Saint Petersburg.

