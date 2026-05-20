Võ sĩ Châu Tuyết Vân và đồng đội giành thêm 2 HCV quyền biểu diễn giải taekwondo châu Á 2026

Đội quyền biểu diễn của tuyển taekwondo Việt Nam đã có thêm 2 ngôi vô địch trong các nội dung thi đấu cuối cùng tại giải vô địch châu Á 2026.

Đội biểu diễn quyền của tuyển taekwondo Việt Nam tại Mông Cổ. Ảnh: TAEKWONDO VIETNAM

Ngày 20-5 theo giờ địa phương tại Mông Cổ, tuyển thủ biểu diễn quyền của đội tuyển taekwondo Việt Nam đã ra trình diễn các nội dung còn lại tại giải vô địch châu Á 2026.

Với sự bình tĩnh trong các kỹ thuật trình diễn, 3 võ sĩ Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Liên Thị Tuyết Mai đã giành HCV nội dung đồng đội tiêu chuẩn nữ. Tiếp đó, các tuyển thủ Lê Thanh Trung, Nguyễn Thiên Phụng, Nguyễn Văn Trường cũng giành HCV đồng đội tiêu chuẩn nam.

Ngoài ra, tuyển thủ biểu diễn quyền còn đạt được 1 HCB nội dung đôi nam nữ quyền tiêu chuẩn bằng kết quả của cặp VĐV Lê Trần Kim Uyên, Phạm Quốc Việt. Chúng ta cũng có thêm 3 HCĐ lần lượt ở nội dung đồng đội nữ tiêu chuẩn (Ngọc Hân, Kim Hà, Kim Uyên), đồng đội sáng tạo (Y Bình, Xuân Thành, Văn Minh, Bảo Quang, Tuyết Sang, Mộng Quỳnh) và đôi nam nữ tiêu chuẩn (Thiên Phụng, Lệ Kim).

Trước đó, đội tuyển taekwondo Việt Nam đã có 1 HCB, 2 HCĐ trong các nội dung cá nhân. Đây là nội dung sẽ có trong chương trình thi đấu ASIAD 20 tại Nhật Bản vào tháng 9 năm nay.

Như vậy, tuyển thủ biểu diễn quyền của đội tuyển taekwondo Việt Nam đã kết thúc thi đấu tại giải vô địch châu Á 2026. Từ ngày 21 tới 24-5, các nội dung đối kháng nam, nữ của giải vô địch châu Á 2026 sẽ tiếp tục thi đấu ở Mông Cổ.

MINH CHIẾN