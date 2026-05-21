CSKA tiến gần trận chung kết VTB United League lần thứ 16

Xuất sắc đánh bại Lokomotiv-Kuban với điểm số 85-75 (21-29, 21-11, 13-11, và 29-24) trong trận đấu thứ 4 của Loạt trận bán kết play-off VTB United League, CSKA Moscow “hùng mạnh” đã vượt lên dẫn trước đối thủ ở Krasnodar với tỷ số 3-1. Họ chỉ còn cách trận chung kết thứ 16 đúng 1 trận thắng.

CSKA (áo trắng) đánh bại Lokomotiv trận thứ 4 (Ảnh: Trang web CSKA)

Thất bại trong trận đấu sân nhà đầu tiên khiến trận đấu thứ 4 trở nên cực kỳ quan trọng đối với Lokomotiv, và đội bóng của thành phố Krasnodar đã bước ra sân Basket-Hall Krasnodar với một tâm lý phù hợp.

Đến giữa hiệp 1, sức ép đến từ rất sớm đã giúp cho Lokomotiv dẫn trước đội khách đến... 13 điểm. CSKA cuối cùng cũng bắt nhịp được trận đấu - và rút ngắn điểm số, bất chấp những cú ném 3 điểm của đối thủ.

Tuy vậy, khởi đầu tệ hại ở hiệp 2 hoàn toàn xóa bỏ lợi thế dẫn trước của chủ nhà và buộc họ phải bắt đầu lại từ đầu. Đội bóng Moscow tập trung vào những cú ném 2 điểm và nâng cao độ chính xác lên 66,7%.

Thời điểm chỉ còn 1 phút nữa là hết hiệp thi đấu này, thì hiệu quả các cú ném 2 điểm rồi đã giúp họ gỡ hòa và sau đó lần đầu tiên vươn lên dẫn trước trong trận đấu. Đến giờ nghỉ, họ đã lại dẫn trước 42-30...

Hai đội bắt đầu nửa sau trận đấu với thế trận giằng co, ít ghi được điểm số. Hàng phòng ngự của CSKA dần dần vô hiệu hóa hàng công của đội chủ nhà. Vài pha bứt phá ngắn ngủi của Patrick Miller đã giúp Lokomotiv tránh bị dẫn trước quá xa khi bước vào hiệp cuối. Điểm số của hiệp này chỉ chênh nhau 2 điểm.

Ở hiệp cuối, Casper Ware nhanh chóng nới rộng khoảng cách dẫn trước cho đội bóng thành Moscow, và điều đó đủ để giữ Lokomotiv tuột lại phía sau ở khoảng cách an toàn. CSKA đã giành chiến thắng thứ 2 trên sân khách với cách biệt 10 điểm, tiến gần hơn đến trận chung kết thứ 16.

CSKA “hùng mạnh” tỏ ra lấn lướt về các thông số kỹ thuật: Melo Trimble trong trận đấu thứ 150 tại VTB United League đã ghi được 13 điểm, cùng với Cleveland Antonius là những cầu thủ ghi điểm hàng đầu.

Semen Antonov tuy chỉ ghi được 4 điểm trong suốt 13 phút 57 giây thi đấu trên sân, nhưng có số lần chắn bóng thành công 239, vượt qua Sergey Monya (có 237 lần chắn bóng thành công). Đội bóng Moscow cũng thực hiện thành công 89,3% cú ném phạt, trong khi đối thủ chỉ thực hiện thành công 57,1%.

Như vậy, nếu giành chiến thắng trong trận đấu thứ 5 diễn ra trên sân nhà Krylatskoe Sport Palace vào tối 23-5 tới đây, CSKA “hùng mạnh” sẽ giành chiến thắng chung cuộc 4-1 ở Loạt trận play-off bán kết này.

Khi đó, họ sẽ lọt vào Loạt trận chung kết VTB United League lần thứ 16 (là một kỷ lục vô tiền khoáng hậu của giải đấu). Trước đó, CSKA đã lọt vào 15 trận chung kết của 16 kỳ giải. Và lần duy nhất họ không lọt được vào chung kết là mùa giải 2022-2023, khi để thua chính Kuban ở bán kết với tỷ số 3-4.

Tính tổng cộng, CSKA đã 13 lần vô địch VTB United League và 2 lần giành vị trí Á quân, từ khi giải đấu ra đời năm 2008.

Đ.Hg.