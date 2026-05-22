Magomedrasul Gasanov: “UFC muốn kềm hãm các võ sĩ đến từ Nga”

Nhà vô địch hạng trung của hệ giải ACA - võ sĩ quê ở Dagestan Magomedrasul Gasanov mới vừa lên tiếng tiết lộ về nỗ lực gia nhập UFC của mình; và qua đó, anh cũng làm rõ sự khó khăn khi gia nhập Bát giác đài UFC của những võ sĩ đến từ Nga ở thời điểm hiện tại.

Gasanov đang giữ đai ACA hạng trung (Ảnh: VK)

Trả lời câu hỏi: “Tình hình đàm phán về việc thi đấu tại UFC đã diễn ra như thế nào?”, Gasanov chia sẻ: “Hầu như cứ 2 người lại có 1 người hỏi tôi về điều đó! Và điều đó là bình thường. Rất nhiều người muốn thấy tôi thi đấu tại UFC. Nhưng tôi muốn điều đó hơn bất cứ ai!”.

“Tôi đang chờ đợi, và hiện vẫn không có lời từ chối nào cả. Họ bảo tôi cứ chờ đợi. Có thể có một số yếu tố cụ thể, tôi không biết. Đã khoảng 3 tháng trôi qua - kể từ trận đấu cuối cùng của tôi (sự kiện ACA 200 diễn ra hôm 6-2), đó vốn không phải là quãng thời gian quá dài”.

“Tất nhiên, tôi vẫn có ý tưởng riêng của mình về việc tôi sẵn sàng ngồi đây chờ đợi thêm bao nhiêu lâu nữa. Nếu vẫn không có câu trả lời tích cực, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm nơi chốn để xây dựng sự nghiệp của mình”, Gasanov tiết lộ chi tiết rằng anh hiện vẫn đang chờ đợi UFC...

“Đúng là UFC hiện không muốn có thêm võ sĩ người Nga; họ rất muốn có nhiều võ sĩ người Brazil, Mỹ hoặc là châu Âu hơn nữa. Có lẽ là, việc bán vé các trận đấu của những võ sĩ người Nga rất khó khăn. Chimaev đã từng là nhà vô địch, Makhachev và Yan hiện đang là nhà vô địch!”.

“Ở hạng cân 93 kg, Ankalaev có thể giành đai, và Evloev cũng có thể tranh đai. Ở tất cả các hạng cân, chúng ta đều có nhà vô địch hoặc ứng cử viên. Rõ ràng, họ có chính sách riêng về vấn đề này. Có lẽ họ muốn kềm hãm sự phát triển của các võ sĩ người Nga một chút”, võ sĩ sinh ra và lớn lên ở Makhachkala tiết lộ cách UFC đang đối xử với người Nga.

Trong sự nghiệp thượng đài đánh MMA của mình, Gasanov trải qua 25 trận đấu, với 23 trận thắng (7 trận thắng bằng KO - TKO và 1 trận thắng bằng Submission) cùng với lại 2 trận thua (tất cả đều bằng Submission). Thành tích này chưa phải quá đặc biệt để UFC chú ý tới anh.

Trong lần thượng đài gần nhất, tại Irina Viner-Usmanova Gymnastics Palace vào ngày 6-2, ở sự kiện ACA 200, Gasanov đánh bại võ sĩ đồng hương là Albert Tumenov, bằng điểm số tuyệt đối sau 5 hiệp đấu. Với kết quả này, Gasanov bảo vệ thành công đai ACA hạng trung.

