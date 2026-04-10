Lại Lý Huynh giành HCB nội dung cờ chớp ở giải cờ tướng quốc gia 2026

Ngày 10-4, các kỳ thủ bắt đầu bước vào thi đấu nội dung cờ nhanh theo các bảng nam, nữ tại giải vô địch cờ tướng quốc gia 2026.

Kỳ thủ Lại Lý Huynh đang thi đấu giải vô địch cờ tướng quốc gia 2026. Ảnh: VXF

Nội dung cờ nhanh theo các bảng nam, nữ của giải đấu bắt đầu tranh tài từ sáng ngày 10-4 tại địa điểm thi đấu ở Yên Bái (Lào Cai).

Trước khi nội dung cờ nhanh tranh tài, kỳ thủ nam, nữ của giải đã thi đấu nội dung cờ chớp ở ngày 9-4 để tìm ra những nhà vô địch năm nay.

Tại bảng cờ chớp nam, sau 8 ván đấu, 2 kỳ thủ Lại Lý Huynh và Vũ Quốc Đạt (cùng TPHCM) có kết quả tốt nhất) là cùng đạt 6,5 điểm. Hai kỳ thủ đã thi đấu ván quyết định để tranh ngôi vô địch. Tại ván này, Vũ Quốc Đạt đã vượt qua Lại Lý Huynh để giành HCV. Như vậy, Lại Lý Huynh chưa giành được ngôi vô địch nào trong 2 nội dung đã tham dự là cờ tiêu chuẩn và cờ chớp. Tại bảng cờ chớp nam, kỳ thủ Hà Văn Tiến và Vũ Khánh Hoàng nhận HCĐ.

Trong bảng cờ chớp nữ, kỳ thủ Nguyễn Hoàng Yến của TPHCM đã có tấm HCV sau khi vượt qua đồng đội Đàm Thị Thùy Dung tại trận quyết định. Các tấm HCĐ của nội dung cờ chớp nữ lần lượt thuộc về Lê Thị Kim Loan và Lại Quỳnh Tiên.

Nội dung cờ nhanh sẽ là nội dung áp chót của giải năm nay. Các kỳ thủ cũng sẽ thi đấu 8 ván theo hệ Thụy Sỹ. Điều lệ giải quy định sau ván 8, 2 kỳ thủ xếp hạng 1 và 2 sẽ gặp nhau tranh ngôi vô địch. 2 kỳ thủ hạng 3 và 4 gặp nhau tranh hạng ba và tư. Các cặp thi đấu 2 ván. Nếu hòa kỳ thủ xếp hạng cao hơn ở vòng 8 sẽ xếp trên. Thời lượng ván đấu cho từng kỳ thủ là 10 phút + 05 giây cho mỗi nước đi.

Kết thúc nội dung cờ nhanh, các kỳ thủ sẽ thi đấu cờ siêu chớp. Giải sẽ bế mạc ngày 12-4.

MINH CHIẾN