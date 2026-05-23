Cử tạ TPHCM giành 5 HCV tại giải vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026

Các lực sĩ hàng đầu Việt Nam đã khép lại chương trình tranh tài để đạt được những thành tích tốt nhất cho đơn vị chủ quản.

Các lực sĩ đã tranh tài quyết liệt tại giải năm nay ở Ninh Bình. Ảnh: MINH CHIẾN

Chiều ngày 23-5 tại Ninh Bình, giải cử tạ vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026 khép lại với những nội dung cuối cùng.

Kết thúc giải đấu, các lực sĩ cử tạ TPHCM đã giành được tổng thành tích 5 HCV, 1 HCB và 7 HCĐ. Kết quả đã giúp đội cử tạ TPHCM giữ hạng 4 trên bảng tổng sắp thành tích huy chương chung cuộc. Giải đấu đã đưa vào tranh tài các hạng cân theo đúng quy định của châu Á.

Tại giải, các lực sĩ hàng đầu của cả nước đều tham dự đồng thời đây cũng là giải đấu để toàn bộ đơn vị nắm bắt sự chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Nhiều gương mặt vừa tham dự giải vô địch châu Á 2026 cũng có mặt tại giải vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026.

Trên bảng tổng sắp huy chương, đội Hải Phòng giành vị trí số 1 với 12 HCV, 6 HCB và 3 HCĐ. Trong khi đó, đội Lào Cai giành vị trí hạng nhì với 6 HCV, 3 HCB còn hạng ba là đội Thanh Hóa với 5 HCV, 2 HCB, 5 HCĐ.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm toàn đoàn cho các đơn vị có kết quả tốt nhất. Ảnh: MINH CHIẾN

Ở giải năm nay, Ban tổ chức ghi nhận 23 đơn vị đăng ký thi đấu và 20 đơn vị có VĐV giành được thành tích huy chương. Giải đấu đã trao các bộ huy chương đối với cử giật, cử đẩy, tổng cử trong các hạng cân. 3 đơn vị không giành được huy chương ở giải lần này là Tây Ninh, Phú Thọ và Hưng Yên.

MINH CHIẾN