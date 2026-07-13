Lại Lý Huynh cùng nhiều kỳ thủ hàng đầu Việt Nam thi đấu giải vô địch đồng đội quốc gia 2026

Giải cờ tướng vô địch đồng đội quốc gia 2026 được xem là cuộc kiểm tra quan trọng về chuyên môn trước Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Lại Lý Huynh tiếp tục tranh tài giải cờ tướng vô địch đồng đội quốc gia 2026 ở Thái Nguyên. Ảnh: MINH MINH

Năm nay, giải đấu thu hút gần 300 HLV, kỳ thủ từ nhiều đơn vị trong cả nước góp mặt thi đấu tại Thái Nguyên.

Trong đó, cờ tướng TPHCM tiếp tục tham dự với nhiều kỳ thủ hàng đầu như Lại Lý Huynh, Đàm Thị Thùy Dung, Nguyễn Minh Nhật Quang, Nguyễn Hoàng Yến, Đào Cao Khoa, Diệp Khai Nguyên, Vũ Quốc Đạt, Trần Tuệ Doanh, Lại Quỳnh Tiên…

Ngoài ra, giải còn thu hút các gương mặt được giới chuyên môn đánh giá cao ở đẳng cấp cũng như chuyên môn tại làng cờ tướng Việt Nam như Nguyễn Thành Bảo, Hà Văn Tiến, Võ Minh Nhất, Chu Tuấn Hải (Đồng Nai), Phí Mạnh Cường (Quảng Ninh), Nguyễn Thị Phi Liêm, Tôn Thất Nhật Tân (Đà Nẵng)…

Giải đấu được diễn ra từ ngày 13 tới 22-7. Tại giải, Ban tổ chức sẽ tiến hành tranh tài để kỳ thủ thi đấu giành huy chương các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đồng đội hỗn hợp nam nữ, đồng đội truyền thống nam, đồng đội truyền thống nữ, đôi nam truyền thống, đồng đội hỗn hợp nam nữ truyền thống, cá nhân nam, cá nhân nữ, cá nhân truyền thống nam, cá nhân truyền thống nữ.

Ở thể thức năm nay, ban chuyên môn sẽ tính huy chương thành tích đồng đội nam, đồng đội nam truyền thống theo kết quả của 3 kỳ thủ chính thức và 1 kỳ thủ dự bị; Thi đấu đồng đội chia 3 bàn. Nội dung đồng đội nữ, đôi nam nữ, đôi nam, đôi nam truyền thống, đôi nam nữ truyền thống quy định mỗi đội có 2 kỳ thủ chính thức và 1 dự bị; Thi đấu đồng đội chia 2 bàn.

Với đội hình gồm nhiều kỳ thủ chuyên môn tốt nhất, tiêu biểu là Lại Lý Huynh, đội cờ tướng TPHCM được kỳ vọng sẽ giành các kết quả cao ở giải năm nay.

Giải đấu cũng hứa hẹn là cuộc kiểm tra để nhiều đơn vị chuẩn bị lực lượng cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

MINH CHIẾN