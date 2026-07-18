Lý Huynh, Hoàng Yến cùng đội cờ tướng TPHCM giành 18 HCV nhanh, chớp giải đồng đội quốc gia 2026

Các nội dung đầu tiên của giải cờ tướng vô địch đồng đội quốc gia 2026 đã mang tới những cuộc so tài hấp dẫn chuyên môn.

Kỳ thủ Lại Lý Huynh và các gương mặt của cờ tướng TPHCM đã có HCV qua các nội dung đầu tiên tại giải. Ảnh: THĂNG LONG KỲ ĐẠO

180 kỳ thủ của 11 đơn vị đã bắt đầu bước vào tranh tài nội dung cờ tiêu chuẩn tại giải. Các nội dung cờ nhanh, cờ chớp và cờ siêu chớp trong các bảng nam, nữ của giải đã khép lại tại điểm tranh tài ở Thái Nguyên.

Với sự góp mặt của nhiều kỳ thủ hàng đầu như Lại Lý Huynh, Đàm Thị Thùy Dung, Nguyễn Minh Nhật Quang, Nguyễn Hoàng Yến, Đào Cao Khoa, Diệp Khai Nguyên, Vũ Quốc Đạt, Trần Tuệ Doanh, Lại Quỳnh Tiên… đội cờ tướng TPHCM đã tạm giành được 18 HCV, 13 HCB, 17 HCĐ để giữ vị trí số 1 lúc này.

Trong đó, một số kết quả đáng chú ý của đội cờ tướng TPHCM như ngôi vô địch cờ chớp cá nhân nam của Nguyễn Phúc Lợi, HCV cờ chớp cá nhân nữ của Nguyễn Hoàng Yến, HCV đồng đội nam cờ chớp (Nhật Quang, Trọng Tín, Công Minh, Khai Nguyên), HCV đôi nữ cờ chớp (Thùy Dung, Quỳnh Tiên, Bảo Trân); HCV cá nhân nam cờ nhanh của Trần Thanh Tân, HCV cá nhân nữ cờ nhanh của Nguyễn Hoàng Yến.

Đối với cờ siêu chớp, đội TPHCM có thêm những ngôi vô địch của Nguyễn Anh Đức (cá nhân nam); Minh Quang, Công Minh, Trọng Tín (đồng đội nam); Cao Khoa, Lý Huynh, Phúc Lợi (đôi nam); Thùy Dung, Quỳnh Tiên, Lan Anh (đôi nữ).

Giải đấu sẽ còn kéo dài tới ngày 22-7. Lúc này, các kỳ thủ đã bước vào ván thứ 5 của nội dung cờ tiêu chuẩn trong các bản nam, nữ.

Toàn giải tổ chức các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đồng đội hỗn hợp nam nữ, đồng đội truyền thống nam, đồng đội truyền thống nữ, đôi nam truyền thống, đồng đội hỗn hợp nam nữ truyền thống, cá nhân nam, cá nhân nữ, cá nhân truyền thống nam, cá nhân truyền thống nữ.

Theo thể thức năm nay, ban chuyên môn sẽ tính huy chương thành tích đồng đội nam, đồng đội nam truyền thống theo kết quả của 3 kỳ thủ chính thức và 1 kỳ thủ dự bị; Thi đấu đồng đội chia 3 bàn. Nội dung đồng đội nữ, đôi nam nữ, đôi nam, đôi nam truyền thống, đôi nam nữ truyền thống quy định mỗi đội có 2 kỳ thủ chính thức và 1 dự bị; Thi đấu đồng đội chia 2 bàn.

MINH CHIẾN