Lại Lý Huynh lỡ hẹn trận chung kết giải cờ tướng châu Á 2026

Kỳ thủ Lại Lý Huynh đã không thể góp mặt chung kết tranh ngôi vô địch Giải cờ tướng cá nhân châu Á lần thứ 21-2026 đang tổ chức tại Philippines.

Lại Lý Huynh lỡ suất thi đấu trận chung kết tranh HCV tại Philippines. Ảnh: VXF

Ngày tranh tài 6-10, các kỳ thủ bảng nam thi đấu ván 6 xác định những gương mặt cuối cùng vào trận chung kết (ván 7).

Trước đó sau 5 ván đấu, Lại Lý Huynh bất bại với 3 thắng, 2 hòa cùng được 8 điểm. Trong khi đó 3 đối thủ đang cạnh tranh trực tiếp suất chung kết với Lại Lý Huynh gồm Phùng Gia Tuấn (Trung Quốc), Vương Vũ Bác (Trung Quốc) cùng có 8 điểm, Trình Vũ Đông (Trung Quốc) có 7 điểm.

Lại Lý Huynh tập trung thi đấu trước Phùng Gia Tuấn tại ván 6. Hai kỳ thủ đã chơi những nước cờ tìm thế vượt trên đối thủ nhưng tàn cuộc vẫn dừng lại ở tỷ số hòa. Cùng thời điểm, Vương Vũ Bác hòa Trình Vũ Đông.

Sau 6 ván, kỳ thủ Vương Vũ Bác giữ vị trí số 1. Xét chỉ số phụ, Phùng Gia Tuấn hơn Lại Lý Huynh nên đứng thứ 2 trong khi kỳ thủ của Việt Nam có vị trí thứ 3.

Theo điều lệ giải, 2 kỳ thủ nam đạt kết quả tốt nhất sẽ nhận suất đấu chung kết tranh HCV trong ván 7 nên Vương Vũ Bác gặp Phùng Gia Tuấn tranh vô địch chiều ngày 6-10 theo giờ địa phương.

Tại bảng nữ, kỳ thủ Đàm Thị Thùy Dung cũng tìm kết quả khả quan để vào chung kết sau ván 5 nhưng không thành công do chỉ đứng thứ 3 sau 5 lượt đấu. Trận chung kết là cuộc đấu giữa kỳ thủ Đường Đan (Trung Quốc) và Hồng Thiên Huệ (Malaysia).

MINH CHIẾN