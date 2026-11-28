Đoàn thể thao TPHCM tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Những thành công liên tiếp ở nhiều môn thi đấu đang giúp đoàn chủ nhà tiến sát cột mốc 100 HCV, đồng thời tạo lợi thế trong cuộc đua giành vị trí nhất toàn đoàn.

Các tay bơi đã hoàn thành nhiệm vụ tại Đại hội. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Dấu ấn của những nhà vô địch

Theo bảng tổng sắp huy chương của Ban tổ chức Đại hội cập nhật ngày 28-11, đoàn TPHCM đang dẫn đầu với 97 HCV, 74 HCB và 99 HCĐ. Xếp ngay sau là Hà Nội (76 HCV, 60 HCB, 69 HCĐ), Quân đội (42 HCV, 44 HCB, 60 HCĐ). Đoàn Công an nhân dân và Hải Phòng lần lượt giữ vị trí thứ tư và thứ năm.

Sáng 28-11, trên sân vận động Thống Nhất, Nguyễn Thanh Vy mang về tấm HCV đầu tiên cho đội điền kinh TPHCM khi chinh phục mức xà 1m82 ở nội dung nhảy cao nữ. Chiến thắng của Thanh Vy mang đến niềm vui cho điền kinh thành phố trong những ngày tranh tài quyết liệt tại Đại hội.

Trước đó, môn bơi khép lại với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Kình ngư Trần Duy Khôi nâng thành tích qua các kỳ Đại hội lên 30 huy chương, trong đó có 19 HCV. Gương mặt trẻ Lương Jérémie Loic Nino cũng gây ấn tượng với 4 HCV và thành tích phá kỷ lục quốc gia ở cự ly 50m bướm nam.

Ở môn taekwondo, Châu Tuyết Vân vẫn giữ được phong độ ở tuổi 36 khi cùng đàn em Hồ Thanh Ân lên ngôi vô địch nội dung quyền đôi nam nữ. Trong khi đó, kiếm thủ Hoàng Ngọc Hiếu mang về tấm HCV kiếm liễu cá nhân nam quý giá sau 20 năm chờ đợi của đấu kiếm TPHCM.

Môn bơi Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 khép lại với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về Quân đội (14 HCV, 11 HCB, 11 HCĐ), tiếp đến là Tây Ninh (9 HCV, 2 HCB) và TPHCM (7 HCV, 14 HCB, 10 HCĐ). Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Sức mạnh từ nhiều môn thi đấu

Ưu thế của thể thao TPHCM tại Đại hội năm nay đến từ sự đồng đều về lực lượng. Canoeing, bowling, karate, judo, bóng bàn, cầu lông, đá cầu và bóng chuyền bãi biển đã có những đóng góp quan trọng vào thành tích chung.

Ở môn cầu lông, sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang và sức trẻ của Nguyễn Hải Đăng, Vũ Thị Anh Thư giúp TPHCM giành cả hai HCV đồng đội nam và nữ. Môn cờ tướng tiếp tục ghi nhận dấu ấn của các kỳ thủ Lại Lý Huynh, Nguyễn Minh Nhật Quang.

Người hâm mộ cổ vũ cuồng nhiệt cho các VĐV tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ngày 28-11 cũng đánh dấu sự khởi tranh của môn bóng chuyền trong nhà với sự góp mặt của cả hai đội tuyển nam và nữ TPHCM. Bên cạnh đó, các môn bắn súng, đấu kiếm, boxing, rowing, quần vợt và điền kinh vẫn còn nhiều cơ hội tranh chấp huy chương.

Khoảng cách 21 HCV so với Hà Nội là lợi thế đáng kể của đoàn chủ nhà, dù cuộc đua vẫn còn hơn hai tuần nữa mới khép lại. Cột mốc 100 HCV đang đến rất gần và phía trước vẫn còn nhiều cơ hội để các VĐV TPHCM làm đẹp thêm bảng thành tích ngay trên sân nhà.

VÕ QUỐC