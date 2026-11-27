Các kình ngư của Quân đội, Tây Ninh và chủ nhà TPHCM đã là những người dẫn đầu kết quả thi đấu chung cuộc trên đường đua xanh tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Các VĐV tranh tài quyết liệt tại ngày cuối. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Môn bơi chính thức khép lại những cuộc tranh tài cuối cùng tại CLB bơi - lặn Phú Thọ tối ngày 27-11.

Chung cuộc, đội chủ nhà TPHCM giữ hạng 3 với thành tích 7 HCV, 14 HCB, 10 HCĐ. Vị trí nhất toàn đoàn thuộc về đội Quân đội với 14 HCV, 11 HCB, 11 HCĐ và hạng nhì là đoàn Tây Ninh với 9 HCV, 2 HCB.

Ở ngày thi đấu cuối, các kình ngư có mặt ở chung kết từng nội dung tạo nên những màn rượt đuổi hấp dẫn trên đường đua xanh.

Nguyễn Thị Ánh Viên về đích đầu tiên, giành HCV 200m bơi ngửa nữ với thông số 2’15”46 đồng thời phá Kỷ lục Đại hội do chính mình lập từ năm 2018 là 2’16”44.

Trong khi đó, gương mặt trẻ Trịnh Trường Vinh của chủ nhà TPHCM xuất sắc giành HCV cự ly 200m ngửa nam với kết quả 2’00”92 để đồng thời lập Kỷ lục Quốc gia và Kỷ lục Đại hội mới. Anh đã vượt qua Trần Hưng Nguyên (Quân đội), Mai Trần Tuấn Anh (Quân đội) và Cao Văn Dũng (Hà Nội).

Trong khi đó, Võ Thị Mỹ Tiên (Tây Ninh) xuất sắc đạt HCV 200m bướm nữ với thời gian 2’14”83, còn Nguyễn Quang Thuấn (Quân đội) vô địch 200m bướm nam (2’00”20).

2 tấm HCV cuối cùng môn bơi tại Đại hội năm nay lần lượt thuộc về đội Quân đội (tiếp sức 4x100m tự do nữ - 3’50”80, phá Kỷ lục Đại hội) và Đà Nẵng (tiếp sức 4x100m tự do nam – 3’25”19, phá Kỷ lục Đại hội).

Đội Đà Nẵng giành HCV cuối cùng môn bơi tại Đại hội năm nay. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Trên bảng tổng sắp chung cuộc, ngoài 3 đơn vị dẫn đầu, các đơn vị có thứ hạng tiếp theo là Đà Nẵng (5 HCV, 5 HCB, 9 HCĐ), Quảng Trị (2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ), Vĩnh Long (2 HCV, 1 HCB) và Thanh Hóa (1 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ)…

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) trở lại thi đấu tại đã đóng góp 7 tấm HCV vào kết quả chung cho đội nhà, với 3 HCV cá nhân và 4 HCV tiếp sức. Ánh Viên là 1 trong những VĐV nữ lớn tuổi nhất dự môn bơi tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

MINH CHIẾN