Ủy ban Olympic Ấn Độ (IOA) vừa có bước tiến quan trọng trong nỗ lực đưa Kỳ đại hội Thể thao Lớn nhất Hành tinh về với quốc gia đông dân nhất thế giới, sau khi chính thức trình bày đề án đăng cai Olympic 2036 trước Ủy ban Chủ nhà Tương lai của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC).

Trong buổi thuyết trình theo hình thức trực tuyến, đại diện Ấn Độ đã tập trung làm nổi bật năng lực tổ chức của thành phố Ahmedabad thuộc bang Gujarat ở miền Tây đất nước.

Ahmedabad hiện là địa điểm được quy hoạch làm chủ nhà của Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung (Commonwealth Games) 2030, đồng thời cũng đang nộp đơn đăng cai Đại hội Thể thao Châu Á (ASIAD) 2038. Đề án của Ấn Độ nhấn mạnh vào kế hoạch phát triển địa điểm thi đấu và tầm nhìn dài hạn, trong đó các cơ sở hạ tầng được đầu tư cho Commonwealth Games 2030 sẽ tiếp tục được tái sử dụng tối đa cho Olympic 2036.

Tổng giám đốc IOA, ông Raghuram Iyer, bày tỏ sự tin tưởng cao độ vào khả năng tiến sâu của đề án vào các vòng trong. Nhấn mạnh tầm vóc của chiến dịch, ông Iyer khẳng định: "Khi một quốc gia vận động đăng cai Olympic, việc thực hiện một khối lượng công việc khổng lồ như vậy đòi hỏi sự ủng hộ và cam kết tuyệt đối từ chính quyền thành phố, cấp bang cho đến Chính phủ Trung ương". Sự đồng thuận của tất cả các bên liên quan được xem là cơ sở vững chắc để IOA tự tin thuyết phục IOC.

Tuy nhiên, con đường giành quyền đăng cai của Ấn Độ hứa hẹn sẽ vô cùng gian nan khi phải cạnh tranh với hàng loạt đối thủ nặng ký sở hữu kinh nghiệm tổ chức phong phú như Đức, Qatar, Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi và Hàn Quốc. IOC dự kiến sẽ lựa chọn các ứng viên tiềm năng bước vào giai đoạn "Đối thoại Chiến lược" vào tháng 3 -2027, trước khi chuyển sang giai đoạn "Đối thoại Mục tiêu".

Danh tính quốc gia giành quyền đăng cai Olympic 2036 sẽ chính thức được công bố sau khi Olympic Los Angeles 2028 kết thúc.

Dù đã chủ động giành quyền đăng cai một chuỗi các sự kiện thể thao quốc tế trong hai năm tới nhằm củng cố uy tín và gia tăng “quyền lực mềm”, Ấn Độ vẫn phải đối mặt với không ít hoài nghi. Ký ức về những cáo buộc tham nhũng và yếu kém trong khâu quản lý tại Commonwealth Games 2010 ở New Delhi vẫn là một rào cản lớn. Thêm vào đó, hồ sơ phòng chống doping còn nhiều lo ngại cùng thành tích khiêm tốn của các nền thể thao Ấn Độ tại đấu trường Olympic đòi hỏi đất nước này phải có những bước chuyển mình mạnh mẽ nếu muốn hiện thực hóa giấc mơ Olympic.

LONG KHANG