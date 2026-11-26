Xạ thủ của chủ nhà TPHCM tiếp tục giữ phong độ xuất sắc mang về tấm HCV đồng đội 25m súng ngắn tiêu chuẩn nam tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Xạ thủ TPHCM có tấm HCV đồng đội. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Cuộc tranh tài nội dung 25m súng ngắn tiêu chuẩn nam nhận được sự chú ý khi nhiều gương mặt hàng đầu như Phạm Quang Huy (Hải Phòng), Trần Công Hiếu (TPHCM), Vũ Tiến Nam (Quân đội), Phan Xuân Chuyên (TPHCM)… tham gia tranh tài.

Trong bài bắn cá nhân, Phạm Quang Huy giữ vững phong độ để hoàn thành 6 lượt bắn với tổng điểm 566. Kết quả giúp Phạm Quang Huy giành HCV cá nhân cho bản thân tại Đại hội năm nay.

Trong khi đó xạ thủ Hoàng Minh Phụng có HCB với 560 điểm, còn Trần Công Hiếu (TPHCM) giành HCĐ với kết quả 558 điểm.

Phạm Quang Huy thi đấu 25m súng ngắn tiêu chuẩn nam. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Không có tấm HCV cá nhân, tuy nhiên, đội TPHCM đã xuất sắc giành được ngôi vô địch đồng đội nhờ đạt tổng thành tích 1.207 điểm.

Kết quả của 3 xạ thủ Trần Công Hiếu, Phan Xuân Chuyên, Phan Công Minh đóng góp thêm HCV cho đoàn thể thao chủ nhà. Trong khi đó, đội Công an Nhân dân giành HCB còn Hà Nội có HCĐ.

Môn bắn súng tranh tài 51 bộ huy chương với các nội dung dành cho đĩa bay và bắn súng. Tạm thời, đội TPHCM đang dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương với 4 HCV.

TPHCM vô địch nội dung 10m súng trường hơi cá nhân nam, 50m súng ngắn đồng đội nam, đĩa bay compark sporting đồng đội nam và 25m súng ngắn tiêu chuẩn đồng đội nam. Đáng chú ý, xạ thủ Phạm Trần Thiên Phúc (10m súng trường hơi cá nhân nam) giành HCV, phá kỷ lục tại Đại hội lần này.

MINH CHIẾN