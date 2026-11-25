Những cung đường rợp sắc banner, cờ phướn, các nhà thi đấu đồng loạt chỉnh trang, rực ánh đèn cùng những tiếng hò reo vang dội đang mang đến không khí cuồng nhiệt cùng thể thao ở TPHCM.

Đông đảo khán giả đến các Nhà thi đấu cổ vũ các môn thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X đang tạo nên những cuộc tranh tài đỉnh cao, thắp lên tinh thần gắn kết cộng đồng mạnh mẽ và lan tỏa lòng mến khách nồng hậu của người dân phương Nam.

Theo thống kê của Socialite (đơn vị chuyên đo lường và phân tích dữ liệu mạng xã hội), trong thời gian từ ngày 16 đến 22-11-2026, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 ghi nhận 55.038 lượt thảo luận, đứng thứ hai trong bảng xếp hạng "Top 8 sự kiện và chiến dịch thương hiệu nổi bật tuần". Kết quả này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh các bảng xếp hạng thảo luận trên mạng xã hội thường có ưu thế thuộc về lĩnh vực âm nhạc và giải trí. Việc một sự kiện thể thao cấp quốc gia vươn lên nhóm dẫn đầu cho thấy sức hút và sự quan tâm của công chúng đối với thể thao nước nhà.

Thổi bùng không khí thể thao ở TPHCM

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X đã đi qua một phần ba chặng đường. Từ những trận đấu đầu tiên, cho đến đêm khai mạc và giai đoạn cao trào hiện tại của Đại hội, sức nóng thể thao đang ngập tràn khắp mọi nẻo đường ở TPHCM. Bên cạnh đó, sức hút của kỳ Đại hội X lan tỏa mạnh mẽ trên mọi nền tảng thể thao, từ sự bền bỉ của Nguyễn Tiến Minh và nhiều VĐV đang để lại dấu ấn đậm nét.

Tại sàn đấu cầu lông, khán giả đổ về chật kín, lấp đầy hàng ghế khán giả, để cổ vũ những màn đôi công nghẹt thở kéo dài ba ván đấu giữa các tay vợt hàng đầu như Nguyễn Tiến Minh - Duy Lợi hay Lê Đức Phát - Hoàng Kha. Trên đường đua xanh, cung thể thao dưới nước liên tục dậy sóng trước những cuộc bứt phá tốc độ đầy kịch tính của các kình ngư thế hệ mới như Võ Thị Mỹ Tiên, Lương Jérémie Loic Nino.

Nội dung bóng rổ tại Đại hội Thể thao

Ở diễn biến khác, các sàn đấu võ thuật trở thành tâm điểm thu hút lượng lớn khán bởi tính đối kháng và kịch tính đến giây cuối cùng. Đó là sự mới mẻ của MMA, đến những cú ra đòn gay cấn của Boxing và cả những bộ môn truyền thống mang đậm bản sắc võ thuật Việt như Vovinam và Võ cổ truyền tạo nên bầu không khí lễ hội.

Lý giải về sức hút mãnh liệt này, ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM khẳng định: "Tôi nghĩ không phải người trẻ chỉ thích những môn thể thao hiện đại, cũng không phải những gì thuộc về truyền thống thì thiếu sức hấp dẫn. Quan trọng là cách chúng ta tổ chức, giới thiệu và kể câu chuyện về những môn thể thao ấy. Một trận kéo co được tổ chức chuyên nghiệp, một bài quyền đẹp mắt, một trận đối kháng Vovinam đầy kịch tính, nếu được đầu tư và truyền thông đúng mức thì sức hút không hề nhỏ".

Tổng lực chuẩn bị vì kỳ Đại hội Thể thao thành công

Để tạo nên diện mạo rực rỡ cho kỳ Đại hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự góp mặt của 36 đoàn thể thao của các tỉnh, thành cùng 2 ngành Công an và Quân đội, công tác tổ chức đã được triển khai trên không gian rộng lớn, trải dài từ TPHCM đến Bình Dương, Vũng Tàu.

Đứng trước bài toán đón tiếp và phục vụ hơn 12.000 vận động viên, cán bộ, huấn luyện viên và trọng tài cùng hàng vạn khán giả, Ban tổ chức đã huy động nguồn lực ở cấp độ cao nhất. Mọi khâu chuẩn bị đều hướng tới mục tiêu mang lại một kỳ Đại hội thành công toàn diện, an toàn, tràn ngập sắc màu thể thao và đậm tình hiếu khách của đơn vị chủ nhà TPHCM.

Đội Đấu kiếm của đoàn TPHCM

Ông Nguyễn Nam Nhân cho biết Thành phố xác định đây là nhiệm vụ chung của toàn hệ thống chính trị chứ không riêng ngành thể thao. Bên cạnh 7 tiểu ban của Ban Tổ chức Trung ương, UBND TPHCM đã thành lập 9 tiểu ban phục vụ Đại hội do lãnh đạo các sở, ngành chuyên môn trực tiếp phụ trách. Từ Công an Thành phố lo an ninh, phòng cháy chữa cháy, Sở Y tế đảm bảo an toàn thực phẩm đến Sở Du lịch phụ trách hậu cần, lưu trú, tất cả đều phối hợp nhịp nhàng cùng lực lượng tình nguyện viên để phân luồng giao thông, hướng dẫn và hỗ trợ người dân tại từng điểm thi đấu.

Nhìn những khán đài không còn một chỗ trống, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM bày tỏ sự trân trọng đặc biệt dành cho người hâm mộ: "Làm thể thao, thấy khán đài đông thì mừng lắm! Nhưng người dân đã dành thời gian đến cổ vũ thì mình phải có trách nhiệm phục vụ họ thật chu đáo. Khán giả không phải là người ngoài cuộc. Họ là một phần làm nên thành công của Đại hội". Chính tinh thần phục vụ tận tâm ấy đã giúp người dân cảm nhận rõ rệt đây thực sự là ngày hội của chính mình, một bầu không khí thể thao sau 20 năm - TPHCM trở lại vai trò đăng cai.

Song song với công tác tổ chức trực tiếp, TPHCM còn tiên phong xây dựng phương án số hóa toàn diện kỳ Đại hội để bắt nhịp với xu hướng của các giải đấu thể thao tầm cỡ. Thông qua các nền tảng số, khán giả ở bất cứ đâu cũng có thể tra cứu lịch thi đấu, cập nhật kết quả từng giây và theo dõi trọn vẹn diễn biến các môn tranh tài một cách nhanh chóng, chính xác nhất. Sự kết hợp giữa cổ động trực quan trên đường phố và công nghệ số đã đưa Đại hội len lỏi vào từng nhịp sống thường nhật của người dân Thành phố.

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