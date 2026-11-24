Môn đấu kiếm tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 chính thức khởi tranh, nhưng chỉ diễn ra 12 nội dung thay vì tổng 15 bộ huy chương như trong Điều lệ.

Các kiếm thủ đã thi đấu kiếm ba cạnh cá nhân nữ tại ngày đầu tiên. Ảnh: MINH CHIẾN

TPHCM giành tấm HCV đầu tiên

Ngày 24/11, môn đấu kiếm tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM), với nội dung mở màn là kiếm ba cạnh cá nhân nữ.

23 kiếm thủ xuất sắc nhất cả nước bước vào thi đấu và 4 gương mặt lọt vào bán kết gồm Phạm Huyền Trang (Hà Nội), Nguyễn Phương Kim, Trần Thị Thùy Trinh, Nguyễn Kim Ngân (cùng TPHCM).

Sau bán kết, Nguyễn Phương Kim và Trần Thị Thùy Trinh đã gặp nhau tại chung kết tranh ngôi vô địch. Kiếm thủ Thùy Trinh đã giành chiến thắng 15-10, mang về HCV đầu tiên cho đội chủ nhà TPHCM tại Đại hội năm nay.

Ban tổ chức đã mời thêm 2 trọng tài thuộc Liên đoàn Đấu kiếm quốc tế (FIE) sang Việt Nam phối hợp điều hành. Sự góp mặt của các trọng tài quốc tế góp phần bảo đảm những trận tranh tài nội dung cá nhân kiếm ba cạnh nữ trong ngày khai mạc môn đấu kiếm diễn ra đúng quy chế, quy định.

Đại diện Ban tổ chức môn đấu kiếm, ông Nguyễn Hồng Đăng cho biết: “Chúng tôi đảm bảo tối đa việc điều hành chuyên môn với các trọng tài quốc gia. Do vậy, ban chuyên môn tin tưởng mọi trận đấu được diễn ra hấp dẫn, mang đến những đường kiếm đẹp để khán giả được theo dõi”.

Tiến Nhật, Phước Đến không thể thi đấu

Dù chỉ có 12 nội dung đủ điều kiện tổ chức nhưng các kiếm thủ vẫn tập trung thi đấu tranh huy chương. Ảnh: MINH CHIẾN

Môn đấu kiếm Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 có 15 nội dung thi đấu theo Điều lệ ban hành gồm: cá nhân (6 nội dung), đồng đội (6 nội dung) và đồng đội hỗn hợp (3 nội dung) dành cho hình thức thi đấu kiếm ba cạnh, kiếm liễu, kiếm chém.

Tuy nhiên, chương trình tổ chức phải tuân thủ Điều lệ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 là các nội dung chỉ diễn ra khi có tối thiểu 4 VĐV hoặc 4 đội của 4 đoàn thể thao trở lên đăng ký tham dự.

Tại cuộc họp chuyên môn trước khi môn đấu kiếm khởi tranh, 3 nội dung gồm kiếm ba cạnh cá nhân nam, kiếm ba cạnh đồng đội nam và kiếm chém cá nhân nữ đã không được tổ chức do không đủ đơn vị đăng ký và VĐV tham gia đúng quy định. Do vậy, môn đấu kiếm Đại hội thể thao toàn quốc năm nay chỉ diễn ra 12 nội dung.

Theo chia sẻ từ đại diện Ban tổ chức, việc đăng ký thi đấu là do quyền của các đơn vị và tất cả công bố công khai ngay tại cuộc họp kỹ thuật, đồng thời thực hiện đúng Điều lệ của Đại hội.

Việc 2 nội dung kiếm ba cạnh cá nhân và đồng đội nam không thể tổ chức đã khiến đội chủ nhà TPHCM gặp khó. Đây là nội dung thế mạnh mà đấu kiếm TPHCM có thể tranh HCV. Điều này khiến các kiếm thủ hàng đầu của TPHCM như Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến phải làm khán giả bất đắc dĩ do các nội dung trên không được tổ chức.

Môn đấu kiếm Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 có 142 VĐV từ 7 đơn vị tham gia là Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Công an Nhân dân, Thanh Hóa và TPHCM (chủ nhà).

MINH CHIẾN