Gương mặt mới Nguyễn Hoa Watson giành tấm HCV và đạt kỷ lục Quốc gia cự ly 50m ếch tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Nguyễn Hoa Watson đã có kết quả tốt ngay ngày đầu tiên môn bơi. Ảnh: MINH CHIẾN

Sự chú ý của người hâm mộ và giới chuyên môn hướng về chung kết 50m ếch nam tối ngày 22-11 tại CLB bơi Phú Thọ (TPHCM).

Kết thúc tranh tài, gương mặt Việt kiều Nguyễn Hoa Watson của đội An Giang đã giành HCV với thời gian 27”09 cùng lúc được công nhận là kỷ lục Quốc gia và kỷ lục Đại hội. Kỷ lục cũ do chính Nguyễn Hoa Watson đạt trong buổi sáng thi đấu vòng loại nội dung là 27”16.

Trong cuộc đua này, Phạm Thanh Bảo (Vĩnh Long) về thứ nhì với kết quả 27’50. Trước đây, Phạm Thanh Bảo luôn thi đấu vượt trội tại các cự ly của bơi ếch nam trong hệ thống quốc gia. Nhưng bây giờ, sự có mặt của Nguyễn Hoa Watson đã mang tới sự cạnh tranh nhiều thách thức cho Thanh Bảo.

Dù vậy, Nguyễn Hoa Watson vẫn dành sự tôn trọng tới Thanh Bảo. VĐV người Việt kiều khẳng định đồng nghiệp có chuyên môn tốt và chỉ cần sơ sẩy hoàn toàn có thể bị kình ngư này vượt qua.

“Thanh Bảo là người bơi rất tốt. Tôi nghĩ rằng cuộc cạnh tranh tại giải lần này rất thú vị, tạo nên hấp dẫn về chuyên môn cho những tay bơi đã tham dự chung kết”, Nguyễn Hoa Watson nói.

Nam VĐV cũng cho biết bản thân mình hạnh phúc khi giành được tấm HCV đầu tiên trong giải Đại hội ở Việt Nam. Anh cũng chưa nói trước về kế hoạch tương lai, trong đó có sự tập trung cho đội tuyển bơi Việt Nam nếu được mời gọi, vì còn chương trình học tập tại Mỹ.

Thành tích 27”09 của Nguyễn Hoa Watson tại Đại hội lần này gần tiệm cận với kết quả HCĐ nội dung 50m ếch nam tại ASIAD 20 của kình ngư Shin Ohashi (Nhật Bản, 27”01). Trong khi đó, chuẩn Olympic tối thiểu nội dung 50m ếch nam để tranh suất Olympic 2028 được Liên đoàn bơi lội thế giới công bố là 27”71. Tại SEA Games 33-2025, vô địch nội dung 50m ếch nam là Chan Chun Ho (Singapore) với kết quả 27”68. Kỷ lục SEA Games nội dung 50m ếch nam đang thuộc về VĐV Felix Viktor Iberle (Indonesia) là 27”56.

MINH CHIẾN