Môn bắn cung Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 quy tụ những cung thủ hàng đầu Việt Nam tranh tài để tìm kiếm những kết quả cao nhất.

Các cung thủ hàng đầu Việt Nam đều tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: TRỌNG QUÂN

“Theo đăng ký, giải sẽ thu hút đầy đủ VĐV có chuyên môn tốt nhất nội dung cung 1 dây và cung 3 dây tham gia. Chúng tôi đánh giá chương trình thi đấu sẽ tạo được sự cạnh tranh cao, đặc biệt tất cả kỳ vọng có thêm những kỷ lục Quốc gia và kỷ lục Đại hội mới để đánh giá được chất lượng chuyên môn hiệu quả”, phụ trách bộ môn bắn cung (Cục TDTT Việt Nam), ông Phan Trọng Quân trao đổi.

Các nội dung sẽ diễn ra từ ngày 23 tới 30-11 tại sân vận động Lam Sơn, phường Vũng Tàu (TPHCM).

Môn bắn cung của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 từng ghi nhận 8 kỷ lục Đại hội được phá từ những kết quả thi đấu từ 215 cung thủ qua 30 bộ huy chương tranh tài.

Sau 4 năm, môn bắn cung Đại hội kỳ này sẽ tổ chức 32 nội dung dành cho cung 1 dây (Recurve) và cung 3 dây (Compound).

Cung thủ các đơn vị sẽ tranh tài nội dung toàn năng, cá nhân, đồng đội, đôi nam nữ phối hợp và đồng đội nam nữ phối hợp tại nhiều cự ly chuyên môn từ 30m tới 90m.

Quy định chỉ cho phép mỗi cung thủ được đăng ký thi đấu ở 1 thể loại cung (1 dây hoặc 3 dây) và từng đơn vị được quyền đăng ký tối đa 9 VĐV ở mỗi thể loại cung (1 dây hoặc 3 dây).

Toàn Đại hội lần này có 213 cung thủ từ 13 đơn vị (An Giang, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Huế, Vĩnh Long và chủ nhà TPHCM) đăng ký tham dự. Với số lượng cung thủ tương đương như Đại hội trước và được tranh tài đầy đủ nội dung, giới chuyên môn kỳ vọng sẽ có nhiều kỷ lục được phá tại TPHCM lần này.

Cách đây 4 năm, phong độ và thành tích thi đấu của từng cung thủ tại Đại hội thể thao toàn quốc là thước đo chuyên môn để Ban huấn luyện đội tuyển bắn cung Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32-2023.

Lúc này, bắn cung Việt Nam sẽ chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 34-2027. Và, thành tích thi đấu Đại hội năm nay là 1 kết quả để lựa chọn cung thủ cho đội tuyển bắn cung Việt Nam.

12 cung thủ từng dự ASIAD 20 gồm Lộc Thị Đào, Triệu Huyền Điệp, Hoàng Phương Thảo, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Nguyễn Duy, Đặng Công Đức Trần Xuân Hưởng, Nguyễn Văn Đầy, Lê Thùy Phương Nhi, Lê Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thanh Thảo được đăng ký thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

MINH CHIẾN