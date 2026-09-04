Cung thủ Lê Quốc Phong bất ngờ sớm chia tay ASIAD 20

Lê Quốc Phong là niềm hy vọng tranh huy chương ở môn bắn cung tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) nhưng anh sẽ không kịp tới Nhật Bản.

Lê Quốc Phong đã gặp chấn thương nên phải sớm chia tay ASIAD 20 (Ảnh: WORLDARCHERY)

Ban huấn luyện Đội tuyển bắn cung Việt Nam vừa quyết định rút cung thủ Lê Quốc Phong khỏi danh sách tham dự ASIAD 20, vì gặp chấn thương.

Đội tuyển phải chọn tuyển thủ Nguyễn Minh Đức thay thế và việc đăng ký bổ sung với Ban tổ chức ASIAD 20 vẫn kịp, do đội có VĐV chấn thương trước khi tranh tài.

Lê Quốc Phong là gương mặt có chuyên môn tốt ở nội dung cung 1 dây. Cung thủ từng tham dự Olympic năm 2024 tại Pháp. Lê Quốc Phong từng góp mặt ASIAD 19 tại Trung Quốc năm 2023 nhưng không giành được huy chương.

Đội tuyển bắn cung Việt Nam đang tập huấn cho các cung thủ nội dung cung 3 dây tại Ấn Độ. Dự kiến các cung thủ nội dung cung 1 dây: Lộc Thị Đào, Triệu Huyền Điệp, Hoàng Phương Thảo, Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Nguyễn Duy và Nguyễn Minh Đức sẽ sang Nhật Bản tập huấn vào cuối tuần này.

Tại ASIAD 20, môn bắn cung khởi tranh ngày 26-9. Nội dung cung 1 dây diễn ra từ ngày 26-9 tới 3-10. Nội dung cung 3 dây tổ chức từ ngày 26-9 tới 1-10.

MINH CHIẾN