Rowing Việt Nam hoàn thành ASIAD 20 với 4 tấm HCĐ

Các tay chèo của đua thuyền rowing Việt Nam đã không đạt được HCV tại kỳ ASIAD 20 và chỉ có 4 tấm HCĐ.

Cặp tay chèo Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ của Việt Nam có HCĐ tại ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Ngày thi đấu 24-9 là ngày tranh tài cuối cùng môn rowing tại ASIAD 20. Sau những nội dung thi đấu chung kết sớm trước đó chưa như ý, Đội tuyển rowing Việt Nam càng khao khát có thành tích tốt nhất vào cuối ngày.

Tại chung kết thuyền đôi nữ một mái chèo, niềm hy vọng giành kết quả cao nhất là cặp tay chèo Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ về đích thứ 3 và giành HCĐ với kết quả 7’13”10. Chung kết nội dung thu hút 6 đội tham dự. Các tay chèo của đội Trung Quốc giành HCV với kết quả 7’06”76. HCB là đội Uzbekistan (7’08”08).

Trong đội hình Việt Nam ở nội dung trên, tuyển thủ Phạm Thị Huệ từng là gương mặt thi đấu tại Olympic 2024 tại Nhật Bản.

Tiếp sau đó, đội thuyền 4 nam một mái chèo gồm các tuyển thủ Trần Dương Nghĩa, Hoàng Văn Đạt, Thái Bảo Toàn và Nguyễn Phú đã nỗ lực thi đấu tại chung kết trước đội Trung Quốc, Indonesia, Kazakhstan, Nhật Bản.

Đội Việt Nam về đích thứ 3, giành HCĐ với kết quả 5’54”40 trong khi Trung Quốc giành HCV với thời gian 5’49”75.

Tại ASIAD 20, rowing Việt Nam xếp hạng 7 chung cuộc khi giành 4 tấm HCĐ ở nội dung thuyền 4 nữ một mái chèo (Phạm Thị Ngọc Anh, Hà Thị Vui, Lê Thị Hiền, Dư Thị Bông); thuyền đôi nữ hạng nặng (Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc); thuyền đôi nữ một mái chèo (Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ); thuyền 4 nam một mái chèo (Dương Nghĩa, Văn Đạt, Bảo Toàn, Nguyễn Phú).

Có 11 đội tuyển thi đấu, đứng đầu là Trung Quốc với 9 HCV, 1 HCB; hạng nhì là Iran (2 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ); hạng 3 là Uzbekistan (1 HCV, 6 HCB, 2 HCĐ).

Tin mới nhận: Chiều ngày 24-9, Đội tuyển thể thao điện tử Việt Nam giành HCĐ tại game Naraka Bladepoibt do thua Thái Lan 2-3 ở bán kết.

MINH CHIẾN