Yu Zidi – ngôi sao mới của Trung Quốc trên đường đua xanh châu Á

Chỉ tròn 14 tuổi vào tháng tới, nhưng nữ kình ngư Yu Zidi đang khiến làng bơi lội châu Á và thế giới phát sốt khi khép lại hành trình 4 ngày thi đấu xuất sắc bằng 3 tấm huy chương vàng ở cả 3 nội dung cá nhân tại ASIAD 20.

Yu Zidi giành 3 HCV và phá kỷ lục ở cả 3 nội dung cá nhân tham gia ASIAD 20. Ảnh: THX

Yu Zidi tiếp tục màn ra mắt ấn tượng tại ASIAD vào ngày 23-9 khi giành chiến thắng ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ với thành tích 4 phút 28,56 giây - một kỷ lục mới của đại hội, phá vỡ thành tích 4 phút 32,97 giây của Ye Shiwen tại Incheon 2014 - qua đó mang về tấm huy chương vàng thứ 3 cho mình tại ASIAD 20.

Yu Zidi đã dẫn đầu ngay từ những giai đoạn đầu của trận chung kết, duy trì lợi thế qua cả 4 kiểu bơi và về đích bỏ xa người đồng đội giành huy chương bạc Ke Wenxi.

Thành tích 4 phút 28,56 giây ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân cũng suýt giúp cô phá thêm một kỷ lục châu Á đã tồn tại từ lâu - chỉ kém đúng 0,13 giây so với kỷ lục châu Á 4 phút 28,43 giây mà Ye Shiwen thiết lập tại Olympic London 2012. Đây cũng là thành tích 400m hỗn hợp nhanh thứ 4 thế giới tính trong năm nay, chỉ xếp sau 3 kỷ lục do chính người đang giữ kỷ lục thế giới Summer McIntosh (Canada) nắm giữ.

Chiến thắng này khép lại hành trình 4 ngày thi đấu xuất sắc của Yu Zidi. Cô khởi đầu bằng chiến thắng ở nội dung 200m bơi bướm với thời gian 2 phút 05,08 giây, phá kỷ lục ASIAD (2 phút 05,57 giây) do người đồng hương Zhang Yufei thiết lập tại Hàng Châu 2023. Một ngày sau đó, cô tiếp tục màn trình diễn phá kỷ lục ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân với thành tích 2 phút 06,10 giây, vượt qua kỷ lục châu Á do đồng đội Yu Yiting nắm giữ trước đó.

Sự thăng tiến nhanh chóng của Yu Zidi đã viết thêm một chương mới vào truyền thống thành công lâu đời của Trung Quốc ở các nội dung bơi hỗn hợp cá nhân. Ye Shiwen đã trở thành nhà vô địch Olympic ở các nội dung 200m và 400m hỗn hợp cá nhân tại kỳ Thế vận hội London 2012, trong khi gần đây, Yu Yiting đã nổi lên như một kình ngư bơi hỗn hợp hàng đầu khác của bơi lội Trung Quốc.

Cô bé này đã trở thành tâm điểm chú ý của làng bơi lội kể từ khi trở thành vận động viên trẻ nhất giành huy chương trong lịch sử giải vô địch thế giới vào năm ngoái, khi cùng đội tiếp sức của Trung Quốc giành huy chương đồng ở tuổi 12. Và giờ đây, cô đang cho thấy tiềm năng trở thành ứng cử viên sáng giá giành huy chương tại Olympic Los Angeles 2028.

Đồng đội Zhang Yufei, 28 tuổi - người từng nhiều lần giành huy chương vàng Olympic và vô địch thế giới, đồng thời được vinh danh là Vận động viên xuất sắc nhất (MVP) của nội dung nữ tại ASIAD 19 ở Hàng Châu 2023 - chia sẻ: “Sự kỳ vọng giờ đã lớn hơn cả sự ngạc nhiên. Tôi hy vọng cô bé có thể chịu đựng được áp lực và tiếp tục duy trì đà phát triển hiện tại”.

LINH SƠN