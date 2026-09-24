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ASIAD 20: Đội thuyền 4 người nữ giành huy chương đồng

SGGPO

Các tay chèo rowing của Đoàn thể thao Việt Nam đã mang về tấm HCĐ đầu tiên trong ngày chung kết 24-9 tại ASIAD 20.

Các tuyển thủ giành HCĐ đầu tiên cho Đội tuyển rowing Việt Nam tại ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG
Các tuyển thủ giành HCĐ đầu tiên cho Đội tuyển rowing Việt Nam tại ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Đội tuyển đua thuyền rowing Việt Nam đóng góp thêm 1 HCĐ tại nội dung thuyền 4 nữ một mái chèo trong buổi sáng thi đấu tại ASIAD 20.

4 tay chèo Phạm Thị Ngọc Anh, Hà Thị Vui, Lê Thị Hiền và Dư Thị Bông đã nhập cuộc tranh huy chương cùng các đội Trung Quốc, Uzbekistan, Nhật Bản, Kazakhstan và Ấn Độ, với cự ly 2.000m.

Ngay khi xuất phát, 4 tay chèo nữ của Việt Nam giữ tốc độ ổn định để có vị trí thứ 2, sau đội thuyền của Trung Quốc nhưng đến quãng đường 1.000m bị tụt xuống thứ 3. Dù vậy, 4 tuyển thủ của Việt Nam đảm bảo giữ vững tốc độ về đích, giành HCĐ chung cuộc.

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Đội thuyền 4 nữ một mái chèo của rowing Việt Nam. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Thành tích của 4 tay chèo Việt Nam là 6’43’86. Về đích đầu tiên giành HCV là đội Trung Quốc với thời gian 6’34”87. HCB là đội Uzbekistan với kết quả 6’38”05.

Cùng buổi sáng thi đấu chung kết, Đội tuyển rowing Việt Nam về hạng 5 tại nội dung thuyền 4 nữ hai mái chèo (Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Giang, Phạm Thị Thảo) với thời gian 6’37”29. Vô địch là đội Trung Quốc (6’23”53).

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Các tay chèo thi đấu thuyền 4 nữ hai mái chèo trong buổi sáng chung kết. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Trong khi đó, tuyển thủ Hồ Thị Duy đã về đích hạng 6 tại chung kết thuyền đơn nữ hạng nhẹ một mái chèo với kết quả 7’58”22. Giành HCV trong nội dung là tay chèo Fatemeh Mojallaltopraghghale (Iran, 7’24”57).

Cặp tay chèo Trần Thị Thu Hằng, Lường Thị Thảo đã về đích hạng 4 nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ với kết quả 7’10”19.

Tấm HCĐ đầu tiên tại ASIAD 20 tại nội dung thuyền 4 nữ một mái chèo của Đội tuyển rowing Việt Nam đã đánh dấu lần thứ 5 liên tiếp các tay chèo Việt Nam có huy chương ở Đại hội thể thao Á, sau 4 kỳ ASIAD trước đó.

Đội đã được nhận thưởng “nóng” 50 triệu đồng từ Đoàn thể thao Việt Nam.

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MINH CHIẾN

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