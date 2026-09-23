Điền kinh Việt Nam xác định nhóm nội dung sẽ đổi màu HCV tại ASIAD 20

Hà Thị Thúy Hằng và Trần Thị Loan là 2 VĐV nhảy xa triển vọng của Đội tuyển điền kinh Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

25 tuyển thủ của các tổ nội dung Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã làm quen kỹ lưỡng đường chạy trên sân thi đấu tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) sẵn sàng vào thi đấu chính thức từ ngày 24-9.

Đại diện Ban huấn luyện cho biết, sức khỏe toàn đội được đảm bảo tốt nhất. Là môn trọng điểm hướng đến mục tiêu tranh huy chương ASIAD 20, Đoàn đã bố trí bác sĩ riêng biệt tham gia đảm bảo sức khỏe cho tuyển thủ điền kinh tại quá trình thi đấu.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đăng ký thi đấu khiêm tốn ở 16 trong tổng 50 nội dung chính thức môn điền kinh ASIAD 20, phấn đấu giành 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. Trong số này, 2 nội dung tiếp sức 4x400m nữ và 4x100m nữ được xác định là chủ lực cạnh tranh HCV.

Đội hình tiếp sức 4x400m nữ gồm Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc, Lê Thị Tuyết Mai. Các VĐV tiếp sức 4x100m nữ gồm Lê Thị Cẩm Tú, Hà Thị Thu, Phùng Thị Huệ, Kha Thanh Trúc, Hoàng Dư Ý.

Tuy nhiên, Ban huấn luyện còn kỳ vọng nhóm tuyển thủ nội dung nhảy xa nữ sẽ tạo bất ngờ cạnh tranh thành tích, đổi màu vàng huy chương.

Đội tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam tự tin thi đấu sau khi đã tập huấn ở Nhật Bản vừa qua. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại ASIAD 18-2018, Đội tuyển điền kinh Việt Nam từng giành 1 HCV nội dung nhảy xa nữ với thành tích 6m55 của tuyển thủ Bùi Thị Thu Thảo nhưng tới ASIAD 19 năm 2023, không có huy chương.

Đến với ASIAD 20, hai tuyển thủ Trần Thị Loan và Hà Thị Thúy Hằng đã được đăng ký dự nội dung nhảy xa nữ. Trần Thị Loan từng giành HCV tại SEA Games 33-2025 với thông số 6m53 còn Hà Thị Thúy Hằng đạt HCV tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 với kết quả 6m16. Năm ngoái, thành tích HCV nội dung nhảy xa nữ tại Giải vô địch châu Á 2025 là 6m40 (VĐV Mobini, Ấn Độ).

Sân vận động thi đấu chính môn điền kinh tại ASIAD 20. Ảnh: MINH CHIẾN

Ngoài 3 nhóm nội dung này, các VĐV trong từng tổ nội dung còn lại sẽ thi đấu ASIAD 20 cũng có cơ hội của mình, đặc biệt là tiếp sức 4x400m nam (Ngọc Tưởng, Ngọc Phúc, Ngọc Khánh, Nhật Hoàng, Đình Sơn); 400m nữ (Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh); 400m nam (Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc); tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ (Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Vũ Ngọc Khánh).

Tại ASIAD 20, tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh dự kiến sẽ tham dự nội dung 10.000m nữ, cùng sự góp mặt của Lê Thị Tuyết.

25 tuyển thủ điền kinh thi đấu ASIAD 20: Lê Thị Cẩm Tú, Dương Thị Thảo, Vũ Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Hường, Trần Thị Loan, Hà Thị Thúy Hằng, Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý, Phùng Thị Huệ, Kha Thanh Trúc, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan, Lê Thị Tuyết Mai, Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Vũ Ngọc Khánh, Trần Nhật Hoàng, Trần Đình Sơn, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Trung Cường, Hồ Trọng Mạnh Hùng, Hoàng Thanh Giang, Lê Thị Tuyết.

MINH CHIẾN