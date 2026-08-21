Gần 300 VĐV tham gia tranh tài ở giải vô địch điền kinh tiếp sức quốc gia 2026

Các đơn vị trong cả nước cử lực lượng tốt nhất tranh tài Giải điền kinh vô địch tiếp sức quốc gia 2026 sẽ diễn ra trên sân vận động Kon Tum (Quảng Ngãi).

VĐV thi đấu tiếp sức sẽ có cơ hội tranh tài trên sân vận động Kon Tum (Quảng Ngãi). Ảnh: HOÀNG TÙNG

“Năm nay, giải đấu sẽ tiếp tục thực hiện thi đấu các nội dung dành cho nhóm tuổi trẻ và hệ vô địch. Qua những lần giải tranh tài trước đây, chúng tôi phát hiện được một số nhân tố có chuyên môn tốt đối với thi đấu tiếp sức. Đây cũng là cuộc kiểm tra, sàng lọc chuyên môn kỹ để Ban huấn luyện Đội tuyển điền kinh Việt Nam tìm kiếm được VĐV triển vọng bổ sung tập huấn tương lai”, Phó trưởng phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng trao đổi.

Giải năm nay ghi nhận 22 đơn vị cả nước tham gia tranh tài với tổng 292 VĐV (180 nam, 112 nữ). Các VĐV sẽ thi đấu đầy đủ nội dung tiếp sức dành cho nam, nữ và hỗn hợp nam nữ từ ngày 22-8 tới 25-8.

Tham gia thi đấu lần này, đội tuyển điền kinh TPHCM đăng ký lực lượng đông đảo với 38 VĐV (22 nam, 16 nữ). HLV Trịnh Đức Thanh của đội tuyển điền kinh TPHCM cho biết toàn đội tập trung chuyên môn để thi đấu quyết tâm đạt kết quả tốt nhất. Đứng sau đội tuyển điền kinh TPHCM về đăng ký lực lượng thi đấu là đội Hà Nội (26 VĐV) và Công an Nhân dân (21 VĐV).

Năm nay, người hâm mộ không được cơ hội chứng kiến các gương mặt trọng điểm của Đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự giải do đang tập huấn tại Trung Quốc chuẩn bị ASIAD 20.

Đổi ngược lại, giải đấu là cơ hội giúp các VĐV trẻ có thể bứt phá, xác định thành tích cho mình. Giải điền kinh vô địch tiếp sức quốc gia 2026 sẽ thi đấu chương trình vô địch với nội dung tiếp sức 4x100m nam, nữ, hỗn hợp nam nữ; 4x200m nam, nữ; 4x400m nam, nữ, hỗn hợp nam nữ; 4x800m nam, nữ, hỗn hợp nam nữ.

Đối với tranh tài nhóm tuổi trẻ U20, giải diễn ra tiếp sức 4x100m nam, nữ, hỗn hợp nam nữ; 4x200m nam, nữ; 4x400m nam, nữ, hỗn hợp nam nữ; 4x800m nam, nữ, hỗn hợp nam nữ.

Năm ngoái, đội điền kinh TPHCM từng giành vị trí hạng 3 tại Giải vô địch tiếp sức quốc gia 2025 với 3 HCV, 1` HCB, 4 HCĐ. Khi đó, đội Hà Nội giữ hạng nhất (5 HCV, 5 HCB, 2 HCĐ).

MINH CHIẾN