Hai kỷ lục mới được thiết lập tại giải điền kinh tiếp sức quốc gia 2025

Giải vô địch điền kinh tiếp sức quốc 2025 đã chứng kiến 2 kỷ lục quốc gia mới trong ngày thi đấu tiếp theo ở Quảng Ngãi.

Các nội dung tiếp sức vẫn tạo được sự hấp dẫn tới người hâm mộ. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Ngày tranh tài thứ 2 của giải (19-8) trên sân điền kinh tại Quảng Ngãi, các VĐV tiếp tục tranh tài quyết liệt để giành kết quả cao nhất. Đã có 2 kỷ lục quốc gia mới được thiết lập trên đường đua tiếp sức lần này.

Tại chung kết tiếp sức 4x200m nam, 6 đội gồm TPHCM 1, TPHCM 2, Hà Nội, Khánh Hòa, Hà Tĩnh và Công an Nhân dân đã góp mặt tranh tài. Kết thúc thi đấu, đội nam Công an Nhân dân (Trương Văn Hiếu, Triệu Thái Sơn, Lâm Quang Huy, Ngần Ngọc Nghĩa) về nhất giành HCV với kết quả 1'23"01. Thành tích đã được công nhận phá kỷ lục quốc gia (kỷ lục cũ: 1'23"59). Ở nội dung này, đội TPHCM 1 (Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Anh Bằng, Bùi Hồng Anh, Châu Nguyên Phú) giành HCĐ với thành tích 1'25"09. HCB thuộc về đội Hà Nội.

Kỷ lục tiếp theo của ngày thi đấu được công nhận tại chung kết tiếp sức 4x800m nữ. Đội Ninh Bình với Vũ Thị Trà My, Nguyễn Khánh Linh, Bùi Thị Ngân, Nguyễn Thị Thu Hà về đích đầu tiên, giành HCV, và đạt kỷ lục quốc gia với kết quả 8'42"01. Kỷ lục cũ là 4'48"28 từng được đội Hà Nội lập năm 2024.

Điền kinh TPHCM có niềm vui giành HCV đầu tiên tại ngày 19-8 khi các gương mặt trẻ La Trần Ngọc Phúc, Lưu Thị Thanh Tâm, Nguyễn Văn Khang vô địch tiếp sức 4x800m hỗn hợp nam-nữ nhóm tuổi U23 với thành tích 8'32"08. Đội TPHCM đã vượt qua các đội Hưng Yên, Đồng Nai và Hà Nội đạt kết quả trên.

Ngày thi đấu đã ghi nhận một số kết quả khác của đội Nghệ An (vô địch tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam-nữ U21, 3'29"07, Hà Nội (vô địch tiếp sức 4x200m nữ, 1'35"01), Tây Ninh (vô địch tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam-nữ U23, 43"01), Đồng Nai (vô địch tiếp sức 4x800m nam, 7'39"03).

Ngày 20-8 các nội dung cuối cùng của giải thi đấu trước khi bế mạc.

MINH CHIẾN