Điền kinh TPHCM giành HCB trong ngày đầu tranh tài giải vô địch tiếp sức quốc gia 2025

Giải điền kinh vô địch tiếp sức quốc gia 2025 chính thức khai cuộc và đội điền kinh TPHCM đã giành những tấm huy chương đầu tiên.

VĐV tiếp sức thi đấu hết khả năng chuyên môn. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Ngày 18-8 tại Quảng Ngãi, giải điền kinh vô địch tiếp sức quốc gia 2025 đã tranh tài. Trên sân thi đấu, các chân chạy của điền kinh TPHCM nỗ lực để giành thành tích cao nhất và có những tấm huy chương đầu tiên.

Tại chung kết tiếp sức 4x100m nam của giải đấu, có 5 đội tham dự gồm Công an Nhân dân, TPHCM 1, Hà Nội, Quân đội và TPHCM 2. Đội hình TPHCM 1 với Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Anh Bằng, Bùi Hồng Anh, Châu Nguyên Phú đã nỗ lực tìm ngôi vô địch nhưng đạt thành tích 40”02 để có thành tích HCB. Vô địch nội dung là đội Công an Nhân dân với các VĐV Văn Hiếu, Thái Sơn, Quang Huy, Ngọc Nghĩa (40”00).

Trong khi đó đội TPHCM chờ đợi kết quả tốt nhất nội dung 4x100m nữ. Các gương mặt Lê Tuyết Nga, Phan Thị Khánh Băng, Lưu Kim Phụng và Hà Thị Thu đạt kết quả 46”06 để xếp hạng 3 của cự ly. Vô địch nội dung là đội Quân đội với thời gian 44”09 còn đội Hà Nội đạt HCB (45”01).

Trong ngày thi đấu, 2 nội dung được chú ý là tiếp sức 4x400m nam và 4x400m nữ thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn. Tại chung kết 4x400m nữ, đội Hà Nội (Nguyễn Thị Kim Ngọc, Nguyễn Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh) đã giành ngôi vô địch với thành tích 3’42”02. Tiếp đó, đội Hà Nội giành HCV tiếp sức 4x400m nam với kết quả 3’08”09.

Cùng ngày thi đấu, đối với nhóm tuổi U23, đội tiếp sức 4x200m nữ An Giang đã giành HCV với kết quả 1’39”00 còn đội tiếp sức 4x200m nam Tây Ninh giành ngôi vô địch nội dung của mình (thành tích: 1’26”01).

MINH CHIẾN