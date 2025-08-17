Gần 280 VĐV tiếp tục thi đấu giải điền kinh vô địch tiếp sức quốc gia 2025

Ngay sau giải điền kinh vô địch quốc gia, các VĐV tiếp tục tham dự giải điền kinh vô địch các nội dung tiếp sức quốc gia 2025 tại Quảng Ngãi.

VĐV sẽ tiếp tục thi đấu các nội dung tiếp sức tại Quảng Ngãi. Ảnh: HOÀNG TÙNG

“Các VĐV có quãng nghỉ sau giải vô địch quốc gia tại Đà Nẵng để bước vào thi đấu các nội dung tiếp sức vô địch quốc gia tại Quảng Ngãi. Chúng tôi hy vọng, các gương mặt quan trọng vẫn đạt được kết quả tốt”, Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Năm nay, giải điền kinh vô địch tiếp sức quốc gia 2025 tổ chức thi đấu từ ngày 18-8 tới 20-8. Giải quy tụ gần 280 VĐV của 21 đơn vị góp mặt thi đấu.

VĐV sẽ tranh tài nội dung tiếp sức 4x100m nam, 4x100m nữ, 4x200m nam, 4x200m nữ, 4x400m nam, 4x400m nữ, 4x800m nam, 4x800m nữ, tiếp sức hỗn hợp nam-nữ 4x100m và 4x400m, tiếp sức hỗn hợp 4x800m. Ngoài ra, VĐV thi đấu các nhóm nội dung tiếp sức vô địch trẻ U23 tại giải.

Trước đó, các VĐV đã tranh tài giải điền kinh vô địch quốc gia tại Đà Nẵng và có nội dung tiếp sức trong chương trình. Tuy nhiên, giới chuyên môn đánh giá giải điền kinh vô địch tiếp sức quốc gia diễn ra ngay sau vẫn được từng đơn vị xây dựng kế hoạch chuẩn bị để có lực lượng phù hợp góp mặt.

Tại phiên họp kỹ thuật trước thi đấu diễn ra ngày 17-8 tại Quảng Ngãi, các đội được nắm đầy đủ quy định điều lệ thi đấu và không có trường hợp khiếu nại nào đưa ra.

Năm nay, đội TPHCM đăng ký lực lượng VĐV đông nhất với 38 người (26 nam, 12 nữ). Đội Hà Nội có 34 VĐV tham dự còn Quân đội có 19 VĐV. Đơn vị Gia Lai góp mặt ít VĐV nhất với 5 người.

MINH CHIẾN