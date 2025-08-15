Các tuyển thủ điền kinh xuất sắc nhất sẽ tranh tài tại SEA Games 33

Nguyễn Thị Oanh tiếp tục là gương mặt chủ lực của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33. Ảnh: ĐỨC ĐỒNG

Nhân tố trẻ triển vọng

Một số VĐV trẻ được giới chuyên môn đánh giá tạo nên bất ngờ tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 (bế mạc ngày 13-8) là Tạ Ngọc Tưởng (400m nam, phá kỷ lục quốc gia), Phạm Xuân Tiến (nhảy xa nam, phá kỷ lục trẻ quốc gia) và Hà Thị Thúy Hằng (nhảy xa nữ, phá kỷ lục trẻ quốc gia), Dương Thị Thảo (nhảy cao nữ, phá kỷ lục trẻ quốc gia). Theo nhận định, kết quả thi đấu tại Đà Nẵng của họ mang tính đột phá. Vì thế, từng người có triển vọng được đăng ký trong đội hình tham dự SEA Games 33-2025.

Điều lệ giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 đã quy định thành tích của VĐV là một trong những cơ sở để Liên đoàn điền kinh Việt Nam và Cục TDTT Việt Nam rà soát lực lượng chọn tuyển thủ xuất sắc nhất thực hiện nhiệm vụ quốc tế, tham dự SEA Games 33-2025. Vì thế, dù phải thi đấu dưới tiết trời nắng gay gắt tại Đà Nẵng, mỗi VĐV vẫn thể hiện sự quyết tâm để đạt thành tích cao nhất. Cơ hội được dự SEA Games 33-2025 sẽ quyết định trực tiếp từ thành tích thi đấu của họ nhưng trên hết, điền kinh Việt Nam đang xây dựng lực lượng mới đầu tư trọng điểm giai đoạn 2026-2045 nên cần VĐV tiềm năng.

Dương Thị Thảo thi đấu tốt tại nội dung nhảy cao nữ. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Phụ trách bộ môn điền kinh (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là tổng trọng tài giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 – ông Nguyễn Đức Nguyên phân tích: “Chúng tôi ghi nhận chung chuyên môn giải năm nay có nhiều gương mặt trẻ triển vọng. Ngoài ra, một số nội dung chủ lực mà điền kinh Việt Nam đang tập huấn tại đội tuyển quốc gia đều có VĐV đạt chỉ số đúng yêu cầu. Việc rà soát VĐV để chọn người tham dự SEA Games 33-2025 sẽ thực hiện sau giải này và chúng tôi sẽ báo cáo lãnh đạo”.

Giữ kín thông tin

Tất cả HLV thuộc ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam tập huấn tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bắc Ninh đã có mặt tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 ghi nhận chỉ số thi đấu học trò nội dung của mình. Theo ghi nhận, từng HLV đều hài lòng với chỉ số của tuyển thủ mình huấn luyện đạt tại giải vô địch quốc gia 2025.

“Chúng tôi đánh giá nội dung 400m nữ và 400m nam năm nay đều đạt chỉ số tốt. Các VĐV nam dự chung kết đều đạt thông số từ 46”80 đến 46”00. Đây là chỉ số tốt. VĐV nữ trọng điểm giữ được thông số yêu cầu. Tuy nhiên, điền kinh Việt Nam có nhiều nội dung chuẩn bị cho SEA Games 33-2025 chứ không riêng 400m nam, nữ nên sự rà soát lực lượng dựa trên kết quả tập luyện kết hợp thi đấu thực tế để đánh giá chọn người phù hợp”, Phó trưởng phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng xác nhận. Đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ bắt đầu 3 tháng nước nước rút chuẩn bị chuyên môn giúp các tuyển thủ đạt điểm rơi phong độ tốt nhất sẵn sàng thi đấu trong tháng 12.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ quyết định lực lượng chủ lực chuẩn bị tham dự SEA Games 33-2025 vào ngày 1-9. Về cơ bản, các gương mặt giành HCV và đạt chỉ số chuyên môn cao tại giải vô địch quốc gia 2025 sẽ có tên.

Tuy nhiên, từng tổ nội dung đảm bảo bí mật chuyên môn nên không tiết lộ chọn lựa bao nhiêu tuyển thủ thi đấu SEA Games 33-2025.

Môn điền kinh SEA Games 33-2025 chưa ban hành sổ tay kỹ thuật. Do vậy, chúng ta chưa biết thời gian cụ thể và quy định đăng ký chuyên môn giới hạn. Các đội (trong đó có Việt Nam) đang chờ nội dung này đồng thời kỳ vọng đường đua marathon sớm được công bố.

MINH CHIẾN