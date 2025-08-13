Giải vô địch quốc gia 2025: Giành 8 HCV, đội điền kinh TPHCM xếp hạng nhì chung cuộc

Các gương mặt của đội điền kinh TPHCM đã thi đấu xuất sắc ngày tranh tài cuối để có 8 tấm HCV qua đó đứng hạng nhì giải vô địch quốc gia năm nay.

Hà Thị Thu giành HCV 200m nữ cho đội TPHCM trong ngày quyết định. Ảnh: MINH MINH

Chiều 13-8, giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 khép lại những nội dung tranh tài hấp dẫn cuối cùng VĐV điền kinh TPHCM đã thi đấu xuất sắc để giành thêm 2 ngôi vô địch qua đó có 8 HCV chung cuộc.

Tại chung kết nội dung 200m nữ, Hà Thị Thu (TPHCM) thể hiện nước rút mạnh mẽ để đánh bại các đối thủ bám đuổi trực tiếp gồm Lê Thị Cẩm Tú (An Giang) và Trần Thị Nhi Yến (Tây Ninh) giành HCV. Thành tích của Hà Thị Thu là 23”43. Tại nội dung, VĐV Cẩm Tú nhận HCB (23”49) còn Nhi Yến giành HCĐ (23”56). Đáng chú ý, Trần Thị Nhi Yến không giành được HCV trong các nội dung 100m và 200m tại giải vô địch quốc gia năm nay.

Ngoài tấm HCV kể trên, đội điền kinh TPHCM còn giành thêm HCV nội dung ném đĩa nam tại ngày thi đấu cuối cùng với kết quả 47m62 của VĐV Phan Thanh Bình.

Phan Thanh Bình giành HCV ném đĩa nam. Ảnh: MINH MINH

Sau cuộc thi đấu trên, khán giả được chứng kiến cuộc so tài có tính cạnh tranh cao tại chung kết 200m nam. Nhiều dự báo rằng VĐV trẻ Tạ Ngọc Tưởng (Phú Thọ) sẽ chiếm ưu thế chiến thắng giải năm nay. Tuy nhiên, với bản lĩnh và tốc độ nước rút mạnh mẽ nhất, tuyển thủ Ngần Ngọc Nghĩa (Công an Nhân dân) đã vượt lên đạt HCV với thời gian 20”94. Ngần Ngọc Nghĩa bảo vệ thành công HCV từng có tại giải năm ngoái. VĐV Tạ Ngọc Tưởng đạt HCB với thành tích 20”99.

Chung kết 200m nam diễn ra hấp dẫn. Ảnh: MINH MINH

Ngày tranh tài cũng chứng kiến những tấm HCV cuối cùng thuộc về đội Đồng Nai tại nội dung tiếp sức 4x800m nam (thành tích 7’38”66), đội Ninh Bình tại nội dung tiếp sức 4x800m nữ (8’55”26) và HCV nội dung nhảy ba bước nam của gương mặt trẻ Hồ Trọng Mạnh Hùng (Quân đội, 16m30).

Trên bảng tổng sắp chung cuộc, đội điền kinh TPHCM giành 8 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ đứng hạng nhì toàn đoàn. Đội Hà Nội có kết quả 8 HCV, 5 HCB, 2 HCĐ đứng vị trí thứ nhất. Các đội Quân đội và Đà Nẵng cùng đạt hạng ba (5 HCV, 6 HCB, 5 HCĐ). Giải năm nay có 3 kỷ lục quốc gia được thiết lập tại nội dung 400m nam, tiếp sức 4x200m nữ và 7 môn phối hợp nữ.

Hà Thị Thu chia sẻ cảm xúc khi giành HCV nội dung 200m nữ: “Đây là lần đầu tôi giành cú đúp HCV tại giải vô địch quốc gia (nội dung 100m, 200m). Tôi đã được chuẩn bị chuyên môn kỹ trước khi vào giải. Năm nay, nhiều VĐV mạnh thi đấu cự ly ngắn nhưng tôi tập trung tối đa để đạt tốc độ cao nhất. Tôi đã thi đấu 4 nội dung trong giải nhưng 2 tấm HCV cá nhân này thật sự ý nghĩa cho tôi và đội điền kinh TPHCM”.

Thanh Giang giành HCV và phá kỷ lục quốc gia đầy xúc động. Ảnh: MINH MINH Tôi đã đạt được ước mơ phá kỷ lục quốc gia cho mình Hoàng Thanh Giang đã đạt 5481 điểm, giành HCV và phá kỷ lục quốc gia nội dung 7 môn phối hợp nữ (kỷ lục cũ của Nguyễn Linh Na lập năm 2022 là 5440 điểm) tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 và cô kịp có những chia sẻ. Phóng viên: - Cảm xúc của Thanh Giang thế nào với kỷ lục quốc gia của mình? Hoàng Thanh Giang: - Tôi thật sự vui. Tôi rất muốn phá kỷ lục quốc gia để đặt dấu ấn cho mình. Năm nay, tôi làm được điều này sau khi chờ đợi rất lâu. Một cảm xúc rất khó tả. Phóng viên: - Thanh Giang thấy trong các nội dung thi đấu thì mình gặp khó ở nội dung nào? Hoàng Thanh Giang: - 7 môn phối hợp cần sự tổng hợp kỹ lưỡng. Tôi được HLV chuẩn bị để làm tốt một số nội dung sở trường nhằm tích điểm cao nhất. Năm nay, các đối thủ cạnh tranh của tôi có chuyên môn tốt nên tôi đã phải tính toán hợp lý nhằm đạt kết quả cao nhất. Với tôi, nội dung nhảy cao là một trong những nội dung làm khó mình rất nhiều. Phóng viên: - Thanh Giang còn muốn phá kỷ lục tiếp tục không? Hoàng Thanh Giang: - Chắc chắn đó là mục tiêu tôi hướng tới. Sau giải vô địch quốc gia năm nay tôi sẽ rút kinh nghiệm cho mình để tiếp tục có sự chuẩn bị tốt nhất về chuyên môn.

MINH CHIẾN