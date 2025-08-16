Thành tích từ giải vô địch quốc gia giúp điền kinh TPHCM tự tin chinh phục Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Kết quả khích lệ giành 12 huy chương (trong đó có 8 HCV) của đội điền kinh TPHCM tại giải vô địch quốc gia 2025 là tiền đề để HLV, VĐV điền kinh thành phố tin tưởng nhiều cơ hội chinh phục Đại hội thể thao toàn quốc vào năm sau.

VĐV Thanh Bình vẫn giữ ưu thế trong nội dung ném đĩa. Ảnh: HOÀNG TÙNG

“Năm nay từng tấm huy chương mang đến cho chúng tôi những cảm xúc khác nhau. Tất cả đều xúc động. Đặc biệt, 8 ngôi vô địch đều là nỗ lực đáng trân trọng của các em VĐV. Thi đấu vô địch quốc gia luôn có sự cạnh tranh quyết liệt nhất nhưng điền kinh TPHCM xuất sắc giữ hạng nhì toàn đoàn”, HLV Trịnh Đức Thanh của đội điền kinh TPHCM bày tỏ.

Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 đã khép lại trên sân vận động Hòa Xuân (Đà Nẵng) nhưng dư âm của nó với HLV, VĐV điền kinh TPHCM còn rất nhiều.

8 tấm HCV của đội điền kinh TPHCM có từ kết quả thi đấu của Lê Thị Cẩm Dung (ném đĩa nữ), Phan Thanh Bình (đẩy tạ nam, ném đĩa nam), Hà Thị Thu (100m nữ, 200m nữ), Huỳnh Duy Khanh (110m rào nam), Phạm Xuân Tiến (nhảy xa nam), Thái Larochelle Liêm (nhảy sào nam).

Bày tỏ cảm xúc khi lần đầu giành HCV tại giải vô địch quốc gia, Huỳnh Duy Khanh nói: “Tôi quá xúc động. Tôi rất quyết tâm tại giải năm nay và hoàn thành được mục tiêu đề ra. Lần đầu tôi giành được HCV ở nội dung rất khó này và trên hết mình thêm sự tự tin hướng tới Đại hội thể thao toàn quốc vào năm sau”. Trong khi đó, VĐV Phan Thanh Bình cho biết kết quả HCV mình giành được tại giải vô địch quốc gia năm nay là sự chuẩn bị quan trọng bởi ngay năm sau sẽ tập trung tối đa đối với Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 10-2026 được tổ chức trên sân nhà TPHCM. Với cá nhân cô gái tốc độ Hà Thị Thu, cú đúp chiến thắng giành HCV của bản thân tại Đà Nẵng năm nay phản ánh rằng sự chuẩn bị và quyết tâm của mình được đền đáp xứng đáng. Tuyển thủ quốc gia này đã trao đổi: “Sau đây tôi tiếp tục tập trung tập luyện và rất quyết tâm có kết quả tốt tiếp theo tại Đại hội thể thao toàn quốc năm 2026”.

Về tổng thể, không riêng VĐV đội điền kinh TPHCM, VĐV của 31 đơn vị còn lại đã tham dự giải vô địch quốc gia 2025 với tâm thế rà soát chuyên môn và lực lượng kỹ lưỡng nhất nhằm nắm bắt các đối thủ để phấn đấu mục tiêu giành kết quả cao Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 10- 2026. Phụ trách bộ môn điền kinh (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Đức Nguyên bày tỏ rằng 50 nội dung đã tổ chức tại giải đấu đã chứng kiến những cuộc giằng co quyết định của VĐV. “Điền kinh là môn đặc thù. Yếu tố bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra trong thi đấu. Nhưng về cơ bản, VĐV đã tích lũy và có chỉ số của mình đều dự báo được cơ hội tranh chấp huy chương”, ông Nguyễn Đức Nguyên phân tích.

Từng tấm huy chương của VĐV điền kinh TPHCM mang lại những cảm xúc thăng hoa nhất trên sân vận động Hòa Xuân (Đà Nẵng). Từ mỗi thành tích (gồm có huy chương và chưa giành huy chương) tại đây, HLV điền kinh TPHCM có cơ sở chuyên môn phân tích dự báo đánh giá cơ hội để VĐV TPHCM tiến tới chuẩn bị Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 10-2026.

Thái Larochelle Liêm có HCV nhảy sào nam đầy cảm xúc. Ảnh: MINH MINH

Tại giải năm nay, VĐV TPHCM giành tổng 8 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ đứng vị trí thứ 2/32 đội đã thi đấu. Năm ngoái, đội điền kinh TPHCM đã giành 5 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ đứng hạng 3 tại giải vô địch quốc gia. Còn tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9-2022, đội điền kinh TPHCM giành 4 HCV, 2 HCB, 5 HCĐ đứng hạng 5 toàn đoàn.

Điền kinh TPHCM đã có 53 VĐV tham dự giải vô địch quốc gia 2025. Nhiều gương mặt trong đội hình được đánh giá có tiềm năng bứt phá vào năm 2026.

MINH CHIẾN