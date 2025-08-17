Điền kinh Việt Nam: Thử thách lớn, quyết tâm cao

Khoảng 4 tháng nữa, Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 33 sẽ khởi tranh tại Thái Lan. Điền kinh, một trong những “mỏ vàng” của thể thao Việt Nam, đang gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị.

Nguyễn Thị Oanh là gương mặt chủ lực tranh HCV của điền kinh Việt Nam tại SEA Games. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thước đo năng lực

Giải vô địch điền kinh quốc gia 2025 (diễn ra tại Đà Nẵng) vừa khép lại với sự ổn định về mặt thành tích của nhiều tuyển thủ. Hạng nhất toàn đoàn thuộc về đơn vị Hà Nội (8 HCV, 5 HCB, 2 HCĐ), trong khi TPHCM (8 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ) và Đà Nẵng (5 HCV, 6 HCB, 5 HCĐ) lần lượt xếp vị trí thứ 2 và thứ 3.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Đức Nguyên, phụ trách môn điền kinh, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, giải đấu năm nay mang nhiều ý nghĩa bởi đây là giải điền kinh quốc gia đầu tiên được tổ chức sau sáp nhập đơn vị hành chính, đồng thời là dịp để ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam lựa chọn lực lượng dự tranh SEA Games 33. Nhìn chung, các nội dung cá nhân vẫn là sự cạnh tranh của các vận động viên (VĐV) có tên tuổi. Một số nội dung chủ lực tập huấn tại đội tuyển quốc gia đều có VĐV đạt chỉ số đúng yêu cầu.

Với sự góp mặt của các tuyển thủ hàng đầu cả nước, chất lượng chuyên môn của giải được đẩy lên cao, từ đó 2 kỷ lục quốc gia mới đã được thiết lập. Đáng chú ý là tấm HCV của tuyển thủ trẻ Tạ Ngọc Tưởng (Phú Thọ) ở cự ly chạy 400m nam. Với thành tích 45 giây 59, anh còn phá kỷ lục quốc gia được lập từ 10 năm trước của Quách Công Lịch (45 giây 99).

Kỷ lục quốc gia thứ hai được phá ở nội dung chạy tiếp sức 4x200m nữ, do 4 cô gái của đội Hà Nội là Phùng Thị Huệ, Nguyễn Thị Kim Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Hằng thiết lập với thời gian 1 phút 34 giây 51 (thành tích cũ là 1 phút 34 giây 87 vào năm 2024). Ngoài ra, một số gương mặt trẻ cũng tạo nên bất ngờ tại giải như: Phạm Xuân Tiến (nhảy xa nam, phá kỷ lục trẻ quốc gia), Hà Thị Thúy Hằng (nhảy xa nữ, phá kỷ lục trẻ quốc gia), Dương Thị Thảo (nhảy cao nữ, phá kỷ lục trẻ quốc gia).

Trong khi đó, những cự ly chạy dài cho thấy khả năng “bất khả chiến bại” của các tuyển thủ quốc gia dày dạn kinh nghiệm. Nguyễn Thị Oanh giữ vững phong độ khi giành đến 4 HCV. Dù bị theo sát, cô vẫn bứt tốc ở nửa sau, cán đích đầu tiên với thành tích 16 phút 28 giây 78 ở nội dung mở màn 5.000m. Tiếp đó, nữ VĐV còn áp đảo ở cự ly 1.500m và 10.000m với thành tích lần lượt là 4 phút 16 giây 97 và 33 phút 56 giây 11. Đặc biệt, tại cự ly 3.000m vượt chướng ngại vật, đòi hỏi cả sức bền lẫn kỹ thuật, cô vẫn thể hiện sự linh hoạt, băng qua các rào cản để cán đích trong 10 phút 14 giây 22.

Ở diễn biến khác, Nguyễn Trung Cường gây tiếng vang khi trở thành VĐV nam đầu tiên giành 3 HCV cá nhân tại một giải điền kinh quốc gia. Khởi động mùa giải bằng thành tích 9 phút 10 giây 89 ở 3.000m vượt chướng ngại vật, Trung Cường tiếp tục giành chiến thắng nội dung 5.000m nam với thông số 14 phút 43 giây. 10.000m nam là nội dung thi đấu cuối của Trung Cường, giúp anh hoàn thành cú hat-trick HCV hoàn hảo tại giải (thành tích 31 phút 41 giây 68).

Các VĐV nội dung tiếp sức 4x400m nữ sẽ tập huấn tại Pháp vào tháng 9. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiến lược làm mới

Thời điểm này, đội tuyển điền kinh Việt Nam chưa đăng ký danh sách chính thức dự tranh SEA Games 33. Tuy nhiên, sau kết quả tại giải vô địch quốc gia vừa qua, ban chuyên môn đã dần định hình đội hình thi đấu “trong mơ”. Dẫu vậy, với chỉ tiêu được giao giành tối thiểu 12 HCV, phải giới thiệu được những gương mặt mới sẽ là mục tiêu kép đầy thách thức của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33.

Hơn nữa, thách thức của điền kinh Việt Nam còn đến từ các đối thủ cạnh tranh. Chủ nhà Thái Lan đã đầu tư rất mạnh cho điền kinh trong 2 năm qua với việc liên tục đưa VĐV tập huấn và thi đấu quốc tế, chưa kể đến một số quốc gia có thể sẽ sử dụng VĐV nhập tích.

Dù đối mặt với nhiều thử thách, điền kinh Việt Nam vẫn đặt quyết tâm cao ghi dấu ấn tại SEA Games 33. Sau SEA Games 32 không đạt được vị trí dẫn đầu (12 HCV, kém Thái Lan 4 HCV), điền kinh Việt Nam đã nhận ra sự cần thiết của việc làm mới lực lượng, xen kẽ giữa các VĐV dày kinh nghiệm với những gương mặt trẻ có tốc độ phát triển nhanh.

Theo huấn luyện viên Trần Văn Sỹ, ban huấn luyện đội tuyển quốc gia đang nỗ lực tối đa để các VĐV đạt thể lực tốt nhất. Từ năm ngoái, bộ môn điền kinh Việt Nam đã triển khai chiến lược xây dựng lực lượng trẻ, trong đó tổ chức khoảng 10 chuyến du đấu quốc tế giúp trui rèn bản lĩnh thi đấu cho các VĐV tiềm năng. Nhiều gương mặt nổi bật trong số này phải kể đến: Trần Thị Nhi Yến (100m, 200m), Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc (400m), Bùi Thị Kim Anh, Dương Thị Thảo (nhảy cao), Bùi Thị Ngân (800m, 1.500m)...

Trong tháng 9 tới, các VĐV trọng điểm của nội dung tiếp sức 4x400m nữ sẽ sang Pháp tập huấn theo chương trình hợp tác giữa Hội Hữu nghị hợp tác Việt Nam - Pháp, Hiệp hội Thể thao Cộng đồng Pháp ngữ và Cục Thể dục thể thao Việt Nam. Đây là nội dung được điền kinh Việt Nam kỳ vọng giành HCV tại SEA Games 33 và xa hơn là giành huy chương tại Asiad 2026.

NGUYỄN ANH