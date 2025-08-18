Huỳnh Thị Mỹ Tiên sẽ được cử tham dự giải Vô địch điền kinh thế giới 2025

Tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên có cơ hội dự giải điền kinh vô địch thế giới 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ xem xét và dự kiến cử tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên tham dự giải vô địch thế giới 2025 diễn ra tại Nhật Bản.

Huỳnh Thị Mỹ Tiên là đương kim vô địch quốc gia nội dung 100m rào nữ. Tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2025, cô đã giành HCV với thành tích 13”52. Đây sẽ là lần đầu tiên tuyển thủ này được tham dự giải đấu danh giá nhất của điền kinh quốc tế.

Năm nay, giải điền kinh vô địch thế giới được diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản) từ ngày 13 tới 21-9. Để dự giải vô địch thế giới, VĐV phải đạt các chuẩn quy định của Liên đoàn điền kinh thế giới (World Athletics - WA) thông báo. Với chương trình giành chuẩn năm nay, WA đã quy định các giải tính kết quả thi đấu VĐV trên toàn thế giới (theo các giải quốc tế) sẽ có hạn chót vào ngày 24-8. Điền kinh Việt Nam đã kết thúc các giải quốc tế vào thời điểm hiện tại và chúng ta không giành được chuẩn chính thức nào, qua các nội dung đã thi đấu, để đến Tokyo (Nhật Bản). Tuy nhiên, theo quy định thông lệ, WA sẽ trao 1 suất đặc cách cho Liên đoàn điền kinh Việt Nam. Suất này được thông báo sau ngày 24-8.

Tháng 5 vừa qua, Huỳnh Thị Mỹ Tiên đã thi đấu giải điền kinh vô địch châu Á 2025 ở Hàn Quốc. Cô đạt thời gian 13”51 tại vòng loại. Tại chung kết, nữ tuyển thủ cót hành tích 13”69 để đứng hạng 7 chung cuộc.

Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam cho biết sẽ thông báo cụ thể suất tham dự giải điền kinh vô địch thế giới khi WA có công bố chính thức tới các Liên đoàn điền kinh thành viên.

MINH CHIẾN