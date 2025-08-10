Giải vô địch quốc gia 2025: Huỳnh Thị Mỹ Tiên dồn sức cho SEA Games 33

Nữ tuyển thủ của đội tuyển điền kinh Việt Nam đã bảo vệ thành công HCV 100m rào nữ tại giải vô địch quốc gia năm nay, nhưng cô vẫn thận trọng khi hướng tới SEA Games 33-2025.

Tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên cho biết sẽ tập trung hoàn thành nhiệm vụ SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH MINH

Phóng viên: - Kết quả thi đấu giải vô địch quốc gia năm nay có ý nghĩa thế nào với Mỹ Tiên?

Tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên: - Tôi đã tập trung nỗ lực để giữ chỉ số chuyên môn đảm bảo được thành tích. Tôi bảo vệ được ngôi vô địch mình đã có từ năm ngoái. Đây là kết quả rất quan trọng vì tôi cũng đang tập trung tối đa hướng tới SEA Games 33-2025.

Phóng viên: - Từ giải vô địch châu Á 2025 vừa qua, Mỹ Tiên đánh giá thế nào về cơ hội tranh chấp tại SEA Games 33-2025?

Tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên: - Tôi thi đấu tại giải châu Á và gặp một số VĐV của Đông Nam Á trong cự ly 100m rào nữ. Hiện tại, các tuyển thủ rất mạnh. Tôi và thầy (HLV Nguyễn Văn Lợi) sẽ tập trung rất kỹ nhằm có chiến thuật tốt nhất nhưng điều quan trọng nhất là phải đạt được tốc độ tối đa khi tranh tài. Tôi rất thận trọng và chưa thể nói trước điều gì.

Phóng viên: - Mục tiêu của Mỹ Tiên từ nay tới cuối năm là gì?

Tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên: - Sau giải điền kinh vô địch quốc gia 2025, tôi tiếp tục tập trung cho tập luyện. Ban huấn luyện yêu cầu VĐV phải đạt được trạng thái tốt nhất và tôi quyết tâm sẽ giành thành tích tốt nhất trong các nhiệm vụ được giao. Tôi cũng xin cảm ơn người hâm mộ luôn cổ vũ các VĐV điền kinh trong mọi giải đấu.

Phóng viên: - Xin cám ơn và chúc Mỹ Tiên sẽ thành công!

Huỳnh Thị Mỹ Tiên đã giành HCV nội dung 100m rào nữ tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 với kết quả 13”52. Cô lỡ cơ hội vượt kỷ lục quốc gia. Kỷ lục đang do cựu VĐV Vũ Bích Hường lập từ năm 1999 là 13”36.

MINH CHIẾN (thực hiện)