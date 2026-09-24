ASIAD 20: Điền kinh Việt Nam xuất thần giành HCĐ

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã giành được 1 HCĐ trong ngày tranh tài đầu tiên ở nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Các tuyển thủ điền kinh Việt Nam giành tấm HCĐ quan trọng ngày đầu tiên tranh tài tại ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Tối muộn ngày 24-9 theo giờ địa phương tại Nhật Bản, môn điền kinh khép lại chương trình thi đấu bằng cuộc tranh tài chung kết tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ hấp dẫn.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam với 4 tuyển thủ gồm Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Ngọc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đường chạy chứng kiến 8 đội tranh tài gồm Trung Quốc, UAE, Hàn Quốc, Philippines, Nhật Bản, Việt Nam, Ấn Độ và Bahrain.

Tạ Ngọc Tưởng được bố trí chạy chặng 1 cuộc đấu và làm tốt nhiệm vụ giữ vị trí thứ 2. Tiếp đó, gậy được trao cho Quách Thị Lan chạy chặng 2. Nữ tuyển thủ người Thanh Hóa đã bứt tốc mạnh mẽ bám sát tuyển thủ dẫn đầu của đội UAE nhằm giữ lợi thế. Tại chặng 3, tuyển thủ Lê Ngọc Phúc tập trung bứt tốc hoàn hảo rồi vượt lên dẫn đầu.

Tại chặng cuối, bất ngờ xảy ra khi đội UAE đánh rơi gậy thi đấu và bị tụt lại. Trước lợi thế này, Nguyễn Thị Ngọc nhận gậy rồi vượt lên dẫn đầu cuộc đua.

Nguyễn Thị Ngọc đã chạy chặng cuối của cuộc thi đấu. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Tuy nhiên, những tuyển thủ cuối cùng của đội Bahrain và Ấn Độ cùng bám đuổi để tăng tốc quyết định, vượt lên Nguyễn Thị Ngọc ở vạch đích.

Chung cuộc, đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ Việt Nam giành HCĐ với kết quả 3’14”54.

HCV là đội Bahrain với kết quả 3’12”87 (phá kỷ lục Đại hội). HCB là đội Ấn Độ với kết quả 3’14”46.

Các tuyển thủ có niềm vui giành huy chương đầu tiên tại ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Đây là lần đầu tiên, điền kinh Việt Nam giành được huy chương nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ tại một kỳ ASIAD. Đáng chú ý, kết quả lần này đội đã vượt thành tích từng giành HCV tại SEA Games 33-2025 là 3’15”07.

HCĐ nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ là huy chương đầu tiên của Đội tuyển điền kinh Việt Nam tại ASIAD 20. Đoàn thể thao Việt Nam đã thưởng “nóng” 50 triệu đồng cho tập thể đội sau khi giành kết quả.

Tại chung kết 10.000m nữ, tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh về đích hạng 6 (33'44"92) còn Lê Thị Tuyết có vị trí 13 (38'00"87). Tại nội dung nhảy 3 bước nữ, Vũ Thị Ngọc Hà xếp hạng 9 (13m13) trong khi Nguyễn Thị Hường không đạt thành tích chung cuộc.

MINH CHIẾN