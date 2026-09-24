ASIAD 20: Đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ Việt Nam xuất sắc giành suất dự chung kết

4 tuyển thủ đội hình tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ điền kinh Việt Nam vượt qua vòng loại để giành tấm vé chung kết tranh huy chương.

VĐV tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ của điền kinh Việt Nam tập trung tìm huy chương tại ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sáng 24-9, môn điền kinh tại ASIAD 20 bắt đầu tranh tài. Sự chú ý của người hâm mộ điền kinh Việt Nam hướng về vòng loại tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ.

Việc có 11 đội đăng ký thi đấu khiến Ban tổ chức môn điền kinh phải tổ chức 2 lượt đấu loại nhằm tìm 8 đội xuất sắc nhất trao suất chung kết tranh huy chương buổi tối cùng ngày.

Đội tiếp sức của Việt Nam đã thi đấu lượt vòng loại thứ nhất trước 4 đối thủ gồm Bahrain, Thái Lan, Nhật Bản và Philippines.

Giữ đúng chiến thuật và tốc độ, 4 tuyển thủ Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc về đích thứ nhì vòng loại với thời gian 3’16”08. Về đích đầu tiên là đội Bahrain với kết quả 3’15”73.

Đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ của Việt Nam có suất dự chung kết khi xếp vị trí thứ 3 sau vòng loại. Đây là kết quả được dự báo của Ban huấn luyện Đội tuyển điền kinh Việt Nam.

Nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ môn điền kinh bắt đầu thi đấu chính thức từ ASIAD 18-2018 tại Indonesia nhưng không đấu loại và góp mặt chung kết để xếp hạng 5 (3’23”59).

Chung kết tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ tại môn điền kinh ASIAD 20 sẽ thi đấu tối 24-9 gồm các đội góp mặt gồm Bahrain, Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Philippines, Ấn Độ, UAE, Hàn Quốc.

Đương kim vô địch ASIAD tại nội dung này là đội Bahrain với kết quả 3’14”02 lập tại ASIAD 19 (đây là kỷ lục Đại hội).

Tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan, đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ điền kinh Việt Nam đã giành HCV với kết quả 4’15”07. Tuy nhiên, tại Giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 diễn ra tháng 6 năm nay, đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ xếp hạng 5 với thời gian 4’18”58.

MINH CHIẾN