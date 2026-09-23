Điền kinh Việt Nam tìm lại hào quang

Đội tuyển điền kinh Việt Nam trở lại sân chơi ASIAD 20 với sự chuẩn bị bài bản hơn, lực lượng trẻ trung hơn và có nhiều niềm hy vọng ở các nội dung tiếp sức.

Khát vọng trở lại sau kỳ đại hội dang dở

Dấu mốc đáng nhớ nhất của điền kinh Việt Nam tại đấu trường ASIAD là tấm HCV nhảy xa của Bùi Thị Thu Thảo tại ASIAD 18 năm 2018 trên đất Indonesia. Khi đó, đội tuyển điền kinh Việt Nam giành 5 huy chương, tạo nên một trong những kỳ đại hội thành công nhất trong lịch sử.

Tuy nhiên, tại ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc) năm 2023, dù thi đấu với quyết tâm cao, các tuyển thủ Việt Nam không thể giành huy chương. Kết quả dở dang này cho thấy sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt khi nhiều quốc gia châu Á liên tục đầu tư mạnh mẽ cho môn thể thao nữ hoàng.

Điền kinh Việt Nam sẵn sàng tranh tài ở Nhật Bản. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bước vào ASIAD 20, đội tuyển điền kinh Việt Nam có thay đổi về lực lượng với sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Những gương mặt quen thuộc như Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan tiếp tục đóng vai trò quan trọng, trong khi nhiều VĐV trẻ đang từng bước khẳng định năng lực.

Tại ASIAD 20, điền kinh Việt Nam tham dự 16 nội dung trong tổng số 46 nội dung chính thức. Mục tiêu đặt ra là giành 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Đây là thử thách lớn khi khoảng cách từ thành tích khu vực đến nhóm tranh huy chương ASIAD luôn rất khó san lấp.

Cạnh tranh huy chương

Trong bối cảnh các nội dung cá nhân gặp nhiều khó khăn, tiếp sức đang trở thành niềm hy vọng lớn của điền kinh Việt Nam. Ở nội dung 4x400m nữ, các vận động viên Quách Thị Lan, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc cùng Lê Thị Tuyết Mai được kỳ vọng có thể cạnh tranh huy chương.

Thành tích 3 phút 31 giây 16 giúp đội tuyển Việt Nam giành HCV giải vô địch tiếp sức châu Á 2026 là bước đệm để các tuyển thủ tự tin trước những đối thủ mạnh tại ASIAD 20. Trong khi ở nội dung 4x400m nam, các vận động viên Tạ Ngọc Tưởng, Vũ Ngọc Khánh, Trần Đình Sơn và Lê Ngọc Phúc cũng mang đến nhiều tín hiệu tích cực.

Thành tích 3 phút 2 giây 60 phá kỷ lục quốc gia và giành chức vô địch giải châu lục, mở ra hy vọng cạnh tranh ở sân chơi lớn hơn.

Môn điền kinh tại ASIAD 20 diễn ra từ ngày 23-9 đến 29-9. Trong quá trình chuẩn bị, các tuyển thủ được tập huấn tại những trung tâm trọng điểm ở Hà Nội và Đà Nẵng. 25 vận động viên cũng có các chuyến rèn luyện tại Trung Quốc và Nhật Bản nhằm nâng cao chuyên môn, hoàn thiện thể lực và tạo điểm rơi phong độ trước khi bước vào cuộc tranh tài tại Aichi-Nagoya.

Ở nhóm nội dung cá nhân, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục là niềm hy vọng hàng đầu. Đây là lần thứ ba nữ tuyển thủ góp mặt tại ASIAD. Kinh nghiệm từng giành HCĐ ASIAD 18 cùng phong độ ổn định trong nhiều năm giúp Nguyễn Thị Oanh vẫn là một trong những gương mặt được kỳ vọng nhất của đội tuyển.

Bên cạnh đó, sự trưởng thành của các vận động viên trẻ đang mang đến những tín hiệu tích cực. Tạ Ngọc Tưởng liên tục cải thiện thành tích ở cự ly 400m nam, trong đó nổi bật là tấm HCB giải U23 châu Á với thông số 45 giây 50. Những cái tên như Lê Thị Cẩm Tú, Phùng Thị Huệ hay Hà Thị Thúy Hằng cũng tích lũy nhiều kinh nghiệm qua các giải đấu quốc tế.

Sự kết hợp giữa lớp vận động viên giàu trải nghiệm và những nhân tố mới giúp điền kinh Việt Nam có thêm chiều sâu lực lượng, hướng tới những mục tiêu dài hạn. Dù vậy, thử thách tại ASIAD vẫn rất lớn khi Việt Nam phải đối đầu với những nền điền kinh hàng đầu châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Bahrain hay Sri Lanka.

TÂM MINH