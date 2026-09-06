Đội tuyển điền kinh Việt Nam dâng hương tại Đền Hùng trước ASIAD 20

Ngày 6-9, tại Phú Thọ, Ban Giám đốc Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia, Ban huấn luyện và các tuyển thủ đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự ASIAD 20 đã dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam dâng hương tại Đền Hùng. Ảnh: HUY TRẦN

Các thành viên đội tuyển đã dâng hương, báo cáo quá trình chuẩn bị chuyên môn hướng tới ASIAD 20 tại Đền Quốc Mẫu Âu Cơ và Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, tưởng nhớ các bậc tiền nhân có công dựng nước.

Trước anh linh các Vua Hùng, đội tuyển điền kinh Việt Nam thể hiện quyết tâm chuẩn bị tốt nhất về chuyên môn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và giành HCV tại ASIAD 20.

Cùng dịp này, Giám đốc Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia Phạm Hoàng Tùng cùng các cán bộ của Trung tâm báo cáo công tác chuẩn bị chuyên môn trước khi cử lực lượng tham dự ASIAD 20.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đăng ký 25 tuyển thủ tham dự ASIAD 20 và sẽ bắt đầu tranh tài từ ngày 24-9. Môn điền kinh tại đại hội tổ chức 46 nội dung.

Mới đây, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam công bố mức thưởng cho thành tích tại ASIAD 20. Theo đó, VĐV giành HCV nội dung tiếp sức được thưởng 500 triệu đồng, trong khi HCV nội dung cá nhân được thưởng 300 triệu đồng.

Để chuẩn bị cho đại hội, đội tuyển đang tập luyện và hoàn thiện chuyên môn, hướng tới mục tiêu cạnh tranh thành tích cao tại ASIAD 20.

MINH CHIẾN