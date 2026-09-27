5.000 người tham dự chung kết Giải chạy báo Hà Nội Mới 2026

Các nội dung tranh tài chung kết Giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 diễn ra hấp dẫn trong ngày 27-9 tại Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Giải chạy đã diễn ra sáng ngày 27-9 tại Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ảnh: THU MINH

Sáng 27-9, chung kết Giải chạy báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 51 - Vì hòa bình năm 2026 được UBND Thành phố Hà Nội do Báo Hà Nội Mới và Sở VH-TT-DL đồng tổ chức.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, Giải chạy Báo Hà Nội Mới năm 2026 là một trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 27 năm Hà Nội được UNESCO tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”.

Đã có 5000 người, trong đó, hơn 3000 VĐV thi đấu chính thức. Chương trình thi đấu nâng cao dành cho VĐV chuyên nghiệp đã thu hút hơn 150 VĐV từ 16 đơn vị tỉnh, thành, ngành trong gồm Thành phố Hà Nội, Đồng Nai, Lai Châu, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Sơn La, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Gia Lai, Quân đội, Phú Thọ, Công an Nhân dân, Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội và VĐV từ 126 xã, phường của Thủ đô Hà Nội.

Các VĐV chuyên nghiệp đã tranh tài giải năm nay gồm Trần Văn Đảng, Khuất Phương Anh (Hà Nội); Nguyễn Thu Hà (Ninh Bình); Trịnh Quốc Lượng, Hán Thị Bích Thư, Dương Minh Hùng (Quân đội); Hoàng Viết Vỹ Ly (Bắc Ninh); Trần Minh Vân (Thái Nguyên); Bùi Thu Hà (Thanh Hóa), Ngô Thị Khánh Ny (Hưng Yên)...

VĐV đã nỗ lực thi đấu tại giải. Ảnh: THU MINH

Với thi đấu nâng cao chuyên nghiệp, VĐV nữ đã chạy cự ly 5.250m (tương đương 3 vòng hồ), và nam là 8.750m (5 vòng hồ).

Kết thúc thi đấu, tại nội dung nữ nâng cao giành HCV là Bùi Thị Thu Hà (Thanh Hóa) còn hạng nhì là Hoàng Thị Ngọc Anh (Hải Phòng), hạng ba là Đinh Thị Tân Hương (Hải Phòng).

Đối với nam, HCV là Lương Đức Phước (Đồng Nai), Trần Văn Đảng (Hà Nội) có HCB và HCĐ là Nguyễn Hoàng Thịnh (Đồng Nai).

MINH CHIẾN