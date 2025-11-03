Gần 400 tay vợt quy tụ tranh tài giải bóng bàn báo Hà Nội Mới năm 2025

Giải đấu năm nay tiếp tục có sự góp mặt của nhiều tay vợt chuyên nghiệp và sẽ khởi tranh vào ngày 7-11 sắp tới.

Năm ngoái, giải đã diễn ra trận chung kết nội dung nâng cao đầy hấp dẫn. Ảnh: QUANG THÁI

Năm nay, giải thu hút gần 400 tay vợt của 80 đơn vị góp mặt tranh tài tại nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội) từ ngày 7-11 tới 9-11. Đây là lần thứ 12, Báo Hà Nội Mới tổ chức giải bóng bàn để tạo sân chơi cho các tay vợt chuyên nghiệp và không chuyên tham gia thi đấu tranh các nội dung dành cho nam, nữ.

Trong buổi công bố về giải đấu vào chiều 3-11 tại Hà Nội, Ban tổ chức thông báo giải năm 2025 sẽ có góp mặt của nhiều cựu tuyển thủ quốc gia như Vũ Thị Nô En, Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Tuấn Quỳnh, Vũ Quang Hiền. Ngoài ra, các tay vợt đang thi đấu chuyên nghiệp bóng bàn thành tích cao như Nguyễn Đăng Hiệp, Bùi Thế Nghĩa, Vũ Mạnh Huy, Nguyễn Như Phong, Trần Mạnh Cường, Nguyễn Hoàng Lâm, Tạ Hồng Khánh, Lê Văn Đức, Lâm Thu Cúc, Hoàng Trà My, Trần Diệu Linh, Vũ Hoài Thanh… đã đăng ký tranh tài.

Toàn giải sẽ có tổng thưởng 160 triệu đồng, trong đó, các tay vợt sẽ được thi đấu theo thể thức Olympic mới (1 trận đôi, 4 trận đơn) cho nội dung đồng đội nam, thay cho thể thức Swaythling (5 trận đơn) trước đây.

Ban tổ chức thông tin về giải đấu năm 2025. Ảnh: QUANG THÁI

Đại diện Ban tổ chức, Phó tổng biên tập Báo Hà Nội Mới, nhà báo Lại Bá Hà cho biết năm nay các tay vợt sẽ tham dự 12 nội dung thi đấu gồm: đơn nam lãnh đạo, đồng đội nam nâng cao, đồng đội nam phong trào, đơn nam nâng cao, đôi nam phong trào từ 45 tuổi trở lên, đơn nam phong trào dưới 45 tuổi, đơn nữ từ 45 tuổi trở lên, đơn nữ dưới 45 tuổi, đôi nam có lãnh đạo, đôi nam nữ trên 45 tuổi, đôi nam nữ dưới 45 tuổi và đôi nữ trên 45 tuổi và các trọng tài quốc gia được bố trí điều hành để đảm bảo chuyên môn cao nhất.

Năm ngoái tại nội dung nâng cao đơn nam, tay vợt Nguyễn Duy Phong giành ngôi vô địch còn á quân là Nguyễn Đức Tuân.

MINH CHIẾN