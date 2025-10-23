40 VĐV hàng đầu tham dự giải bóng bàn cây vợt xuất sắc quốc gia 2025

Tất cả gương mặt hàng đầu của bóng bàn Việt Nam có mặt tại Hải Phòng tranh tài giải cây vợt xuất sắc quốc gia 2025 với mục tiêu giành thành tích cao nhất.

Mai Hoàng Mỹ Trang đang là đương kim vô địch nội dung nữ giải cây vợt xuất sắc quốc gia. Ảnh: NAM HẢI

Cuộc đấu hấp dẫn

Liên đoàn bóng bàn Việt Nam và Cục TDTT Việt Nam đã chọn ra 20 tay vợt nam, 20 tay vợt nữ có thành tích tốt nhất qua các giải đấu trong năm để trao suất tham dự giải cây vợt xuất sắc quốc gia 2025. Như thông lệ, giải đấu là cuộc tranh tài cuối cùng trong hệ thống quốc gia của môn bóng bàn để tìm ra người xuất sắc nhất. Dù tính chất giải đấu không như giải vô địch quốc gia, tuy nhiên, các tay vợt tham dự giải này đều có cơ hội đọ sức cùng nhau hướng đến tranh thành tích vô địch cuối cùng.

Năm ngoái, Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) và Mai Hoàng Mỹ Trang (TPHCM) lên ngôi vô địch nội dung nam và nội dung nữ. Năm nay, họ tiếp tục góp mặt. Giới chuyên môn dự báo đây vẫn là 2 ứng cử viên sáng giá của ngôi vô địch năm nay. Tuy vậy chắc chắn 2 nhà đương kim vô địch sẽ gặp nhiều sự cạnh tranh bởi không ít tay vợt có khát khao tranh vị trí số 1 giải cây vợt xuất sắc quốc gia.

Năm nay, Đinh Anh Hoàng (Công an Nhân dân T&T) và Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) đã lên ngôi vô địch đơn tại giải bóng bàn quốc gia 2025. Từng tay vợt được dự báo đủ khả năng tranh chấp chuyên môn trước Anh Tú và Mỹ Trang tiến đến cơ hội giành chiến thắng giải cây vợt xuất sắc quốc gia 2025.

Tay vợt nhiều kinh nghiệm Nguyễn Đức Tuân được dự báo có khả năng giành thành tích cao nhất nội dung nam năm nay. Ảnh: NAM HẢI

Đại diện Ban tổ chức giải đấu chia sẻ: “Các tay vợt đã có mặt tại Hải Phòng sẵn sàng vào thi đấu. Từng tay vợt đều có thành tích qua các giải quốc gia từ đầu năm tới nay. Vì vậy, chúng tôi hy vọng nhiều trận đấu hấp dẫn tại nội dung nam và nữ sẽ cống hiến cho người hâm mộ những đường bóng đẹp”.

Sự chuẩn bị trước SEA Games 33-2025

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam đã hoàn tất danh sách chuẩn bị SEA Games 33-2025 gồm 5 tay vợt nam, 5 tay vợt nữ. Tất cả cùng có mặt tại giải cây vợt xuất sắc quốc gia 2025. Kể như, giải đấu là bước chuẩn bị cuối cùng của họ trước khi hội quân cùng đội tuyển bóng bàn Việt Nam.

Trong năm nay, các cuộc tranh tài vô địch quốc gia, vô địch đội mạnh quốc gia, vô địch câu lạc bộ toàn quốc…đã chứng kiến VĐV bóng bàn Việt Nam thể hiện hết khả năng chuyên môn. Giải cây vợt xuất sắc quốc gia 2025 là cuộc đấu chuyên môn cuối cùng, nhưng mang ý nghĩa quan trọng để từng tuyển thủ trong danh sách chuẩn bị SEA Games 33-2025 (Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bá Tuấn Anh, Lê Đình Đức, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Bùi Ngọc Lan, Trần Mai Ngọc, Mai Hoàng Mỹ Trang) kiểm tra thêm phong độ.

Ngay sau khi giải tại Hải Phòng khép lại, đội tuyển bóng bàn Việt Nam bắt đầu tập trung. Tính về chuyên môn, đây là đợt tập trung duy nhất của đội tuyển bóng bàn Việt Nam năm 2025 và hướng vào nhiệm vụ trọng tâm SEA Games 33-2025. Vì vậy, các tay vợt phải thể hiện tốt nhất phong độ sẵn sàng cho cuộc thi đấu tại Thái Lan vào tháng 12.

Giải bóng bàn cây vợt xuất sắc quốc gia 2025 tranh tài tại Hải Phòng từ ngày 27-10 tới 31-10. Các tay vợt được suất tham dự gồm Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Anh Tú, Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Đức Tuân, Lê Đình Đức, Hoàn Minh Tuấn, Bùi Thế Nghĩa, Vũ Mạnh Huy, Tạ Hồng Khánh, Nguyễn Văn Tuấn Anh, Nguyễn Thái Bảo, Nguyễn Hoàng Lâm, Trần Mạnh Cường, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Đình Thắng, Đỗ Mạnh Lương, Nguyễn Quang Trường, Nguyễn Duy Phong, Bùi Hữu Huy, Đinh Quang Minh (nam) và Nguyễn Thị Nga, Bùi Ngọc Lan, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Trần Mai Ngọc, Đỗ Lê Vân Chi, Mai Hoàng Mỹ Trang, Phan Hoàng Tường Giang, Nguyễn Lê Bảo Trân, Vũ Hoài Thanh, Hoàng Trà My, Nguyễn Như Quỳnh, Trần Diệu Linh, Nguyễn Thị Ngọc Quyền, Nguyễn Thị Xuân Mai, Lê Hoàng Linh Đan, Lương Bảo Hân, Nguyễn Hạnh Ngân, Trương Bảo Linh, Lâm Thu Cúc, Phùng Phương Linh.

MINH CHIẾN