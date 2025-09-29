Bóng bàn nữ TPHCM toàn thắng giải các đội mạnh quốc gia 2025

Tuyển thủ Mai Hoàng Mỹ Trang đã có màn trình diễn xuất sắc để giành lấy tấm HCV đơn nữ trong trận chung kết ngày 28-9, cũng mang về kết quả toàn thắng cho bóng bàn nữ TPHCM tại giải các đội mạnh quốc gia 2025.

Các tay vợt nữ TPHCM trên bục nhận HCV nội dung đồng đội. Ảnh: Phương Minh

Giải Bóng bàn các đội mạnh quốc gia 2025 đã khởi tranh tại Phú Thọ, quy tụ gần 130 tay vợt xuất sắc trên toàn quốc tranh tài, tìm cơ hội giành suất tham dự SEA Games 33 vào tháng 12 tại Thái Lan. Trong trận chung kết đơn nữ diễn ra ngày 28-9, Mai Hoàng Mỹ Trang là đại diện của tuyển TPHCM chạm trán cùng Trần Mai Ngọc (Công an Nhân dân T&T). Dù đã thuộc hàng "lão tướng", song Mỹ Trang vẫn còn thi đấu nhanh nhẹn, chính xác với nhiều quả giật bóng tấn công sắc bén.

Thi đấu với sự chủ động ngay từ ván đầu, tay vợt của TPHCM khiến tuyển thủ trẻ Trần Mai Ngọc liên tục phòng thủ để tìm cơ hội hóa giải các pha giật bóng từ đối phương. Trận chung kết nhanh chóng biến thành thế trận một chiều với sự áp đảo của Mai Hoàng Mỹ Trang. Chung cuộc, tay vợt này đã giành chiến thắng 4-1 trước đối thủ (11-7, 11-4, 12-14, 11-8, 11-8), mang về tấm HCV đơn nữ cho đội tuyển TPHCM.

Không chỉ tốt ở thành tích cá nhân, Mai Hoàng Mỹ Trang còn góp công trong thành tích HCV đồng đội nữ, cùng với Nguyễn Bạch Thanh Thư, Nguyễn Khoa Diệu Khánh. Ở trận chung kết với đội nữ Quân đội 1, tay vợt Diệu Khánh thi đấu tiên phong để vượt qua đối thủ Trần Diệu Linh với tỷ số 3-0. Tiếp đó, Thanh Thư thắng Vũ Hoài Thanh 3-1, rồi Mỹ Trang thắng áp đảo Lâm Thu Cúc 3-0, mang về tỷ số thắng chung cuộc 3-0 cho tuyển TPHCM.

Ở diễn biến khác, 2 tay vợt Nguyễn Khoa Diệu Khánh và Nguyễn Bạch Thanh Thư đã có sự phối hợp hoàn hảo để có chiến thắng thuyết phục trước cặp VĐV Trần Mai Ngọc, Hoàng Trà My (Công an Nhân dân T&T), mang về thêm tấm HCV đôi nữ cho đội tuyển TPHCM. Kết thúc giải, đội bóng bàn TPHCM xếp hạng nhì toàn đoàn với 3 HCV và 1 HCĐ.

Theo ông Trịnh Công Phương - Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn TPHCM, từ năm 2017 đến nay, bóng bàn TPHCM giữ vững vị trí hàng đầu quốc gia, nhưng chủ yếu nhờ vào thành tích đội nữ. Trong đó, Mai Hoàng Mỹ Trang và Nguyễn Khoa Diệu Khánh là những gương mặt trụ cột, mang về nhiều thành tích cho địa phương, quốc gia.

Thời gian qua, TPHCM nỗ lực tìm kiếm những nhân tố trẻ để đào tạo thành các tài năng trong tương lai. Bóng bàn TPHCM phát triển mạnh mẽ với rất nhiều giải đấu phong trào, cộng thêm việc câu lạc bộ tư nhân nở rộ thu hút đông đảo người tập luyện, trong đó nhiều thanh thiếu niên cũng bộc lộ tài năng và niềm đam mê từ rất sớm. Ngoài ra, công tác huấn luyện triển khai nhiều phong cách lối đánh để đa dạng hơn; tích cực, chủ động, quyết liệt phù hợp xu thế phát triển của bóng bàn hiện đại. Bên cạnh đó, ban huấn luyện chú trọng đến công tác quản lý giáo dục và tạo dựng mối quan hệ cùng phụ huynh của VĐV để không bị mất người dẫn đến lãng phí trong đào tạo.

NGUYỄN ANH