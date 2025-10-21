Tay vợt kỳ cựu Mai Hoàng Mỹ Trang bất ngờ trở lại đội tuyển bóng bàn chuẩn bị SEA Games 33

Mai Hoàng Mỹ Trang là bất ngờ lớn nhất trong danh sách đội tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 33-2025.

Tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang sẽ chuẩn bị chuyên môn cùng đội tuyển bóng bàn Việt Nam tham dự SEA Games 33-2025 tới đây. Ảnh: NAM HẢI

Mai Hoàng Mỹ Trang trở lại

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33-2025 chính thức được thành lập với đội hình gồm các tay vợt Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bá Tuấn Anh, Lê Đình Đức (nam) và Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Bùi Ngọc Lan, Trần Mai Ngọc và Mai Hoàng Mỹ Trang (TPHCM).

Việc chọn lựa VĐV đã được các bên chuyên môn làm việc đi tới thống nhất danh sách 10 tay vợt kể trên. Có thể hiểu, các VĐV được lựa chọn dựa theo tiêu chí chuyên môn thành tích đã đạt tại giải bóng bàn vô địch quốc gia 2025 và giải bóng bàn đội mạnh quốc gia 2025.

Sự trở lại của Mai Hoàng Mỹ Trang ở kỳ tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 33-2025 là bất ngờ. Tay vợt người TPHCM không đứng trong top 4 đơn nữ tại giải vô địch quốc gia 2025. Dù thế, cô vừa lên ngôi vô địch đơn nữ giải đội mạnh quốc gia 2025. Về chuyên môn và kinh nghiệm, Mai Hoàng Mỹ Trang vẫn đủ sức thi đấu các trận đấu bóng bàn đỉnh cao. Tuy nhiên,Mai Hoàng Mỹ Trang đã lớn tuổi. Người hâm mộ vẫn hy vọng bóng bàn Việt Nam cần sự đổi mới hơn, tạo điều kiện cho các gương mặt trẻ tiếp cận các đàn anh, đàn chị và có cơ hội tham dự SEA Games.

Cách đây 2 năm, Mai Hoàng Mỹ Trang không tập trung đội tuyển bóng bàn Việt Nam tham dự SEA Games 32-2023 tại Campuchia. Sau đó, cô không là thành viên đội tuyển bóng bàn Việt Nam tham dự ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc). Dẫu thế, gương mặt kỳ cựu này được trở lại đội tuyển bóng bàn Việt Nam dự giải vòng loại Olympic vào năm 2024 và sau đó thi đấu giải vô địch Đông Nam Á 2024. Tại giải vô địch Đông Nam Á 2024, Mai Hoàng Mỹ Trang đứng cặp cùng Nguyễn Thị Nga giành HCB nội dung đôi nữ.

Cần dài hơi hay tính thời điểm

Mai Ngọc và Anh Hoàng đã làm nên kết quả tốt như được thi đấu từ nhiều giải trẻ của bóng bàn Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dự kiến ban đầu, Liên đoàn bóng bàn Việt Nam đã đề xuất 20 tay vợt tập trung đội tuyển bóng bàn Việt Nam năm 2025. Ở danh sách này, một số tay vợt trẻ được đề xuất vào danh sách như Đỗ Mạnh Lương, Nguyễn Hoàng Lân, Nguyễn Duy Phong, Đỗ Lê Vân Chi, Lâm Thu Cúc, Trần Diệu Linh, Nguyễn Như Quỳnh… Tuy nhiên, sau khi xem xét dựa trên thực tiễn về sự chuẩn bị cho SEA Games 33-2025, nhà quản lý quyết định đội tuyển bóng bàn Việt Nam chỉ tập huấn 10 tay vợt.

10 gương mặt được tập trung là những người nhận nhiệm vụ tham dự SEA Games 33-2025. Chính việc rà soát chuyên môn giữa các bên gồm Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn bóng bàn Việt Nam diễn ra trong nhiều ngày mới đi tới sự thống nhất thành lập đội tuyển bóng bàn Việt Nam vào lúc này.

Đã có ý kiến cho rằng, bóng bàn Việt Nam sẽ cần sự chuẩn bị dài hơi hay chọn con người theo nhiệm vụ giành thành tích thời điểm? Đây vẫn là câu hỏi gặp nhiều vướng mắc chưa được thực hiện dứt điểm. Bóng bàn Việt Nam đặt chỉ tiêu giành tối thiểu 1 HCV tại SEA Games 33-2025. Vì vậy, nhà quản lý phải chọn tay vợt có trình độ, kinh nghiệm đủ bản lĩnh thi đấu.

Do đó, 10 tuyển thủ nằm trong danh sách tập trung đều là gương mặt quen thuộc nhiều năm qua (trong đó, Trần Mai Ngọc và Đinh Anh Hoàng từng giành HCV đôi nam nữ SEA Games 32-2023), đủ khả năng giành thành tích. Nếu tính đến các mục tiêu dài hơi ở tương lai như tìm cơ hội đạt kết quả ASIAD hoặc tranh suất Olympic, việc chọn VĐV trẻ tiềm năng tập trung đội tuyển quốc gia sẽ là phương án khả thi. Tuy vậy, đội tuyển bóng bàn Việt Nam không tập huấn dài hạn hàng năm. Vì vậy, yếu tố thời điểm để có con người tranh thành tích vẫn là ưu tiên của nhà quản lý vào lúc này.

HLV Vũ Văn Trung được giao nhiệm vụ HLV trưởng đội tuyển bóng bàn Việt Nam chuẩn bị SEA Games 33-2025. Các thành viên ban huấn luyện có ông Phan Huy Hoàng và Đinh Quang Linh. Đội tuyển bóng bàn Việt Nam bắt đầu tập huấn từ ngày 7-11.

MINH CHIẾN