Đội tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ tập trung muộn hơn dự kiến

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam chưa thể tập huấn dù dự kiến ban đầu các tay vợt sẽ hội quân từ ngày 10-8 để chuẩn bị cho SEA Games 33-2025.

Hai nhà vô địch SEA Games 32-2023 Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc có tên trong danh sách dự kiến tập huấn đội tuyển bóng bàn Việt Nam năm 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Rà soát lại lực lượng

Qua tìm hiểu, Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn bóng bàn Việt Nam sẽ rà soát lại lực lượng VĐV sau đó mới quyết định danh sách chính thức tập huấn đội tuyển bóng bàn Việt Nam năm 2025 thay vì danh sách 22 tay vợt như ban đầu. Quan điểm của nhà quản lý chỉ ra là việc tập huấn phải đảm bảo chất lượng và phù hợp nguồn lực kinh phí nên số lượng VĐV không được dàn trải.

Liên đoàn bóng bàn Việt Nam từng đề xuất danh sách 22 tay vợt tập trung đội tuyển năm nay gồm Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bá Tuấn Anh, Lê Đình Đức, Nguyễn Đăng Hiệp, Vũ Mạnh Huy, Nguyễn Duy Phong, Nguyễn Hoàng Lâm, Đỗ Mạnh Lương, Trần Mạnh Cường, Bùi Hữu Huy, Nguyễn Thị Nga, Bùi Ngọc Lan, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Trần Mai Ngọc, Đỗ Lê Vân Chi, Lâm Thu Cúc, Trần Diệu Linh, Phạm Hà Phương Mai, Nguyễn Kiều Thủy Tiên, Nguyễn Như Quỳnh. Thời điểm dự kiến tập huấn bắt đầu từ ngày 10-8. Hiện tại, đội tuyển bóng bàn Việt Nam năm 2025 chưa thành lập do cần lựa chọn số lượng đảm bảo.

Bóng bàn Việt Nam hướng đến nhiệm vụ quốc tế quan trọng nhất năm 2025 là SEA Games 33-2025. Tuyển thủ khi tập trung được xác định là tay vợt khẳng định được chuyên môn, đủ khả năng tranh chấp thành tích Đại hội.

Ngoài ra, việc bồi dưỡng tay vợt trẻ được tính tới nhưng số lượng tham gia đội tuyển trong đoạn hiện tại phải đảm bảo đúng tiêu chí tuyển chọn theo thành tích đã đạt được. Có thể hiểu, sau khi bộ phận chuyên môn rà soát rút gọn con người (gồm VĐV nam, nữ), đội tuyển bóng bàn Việt Nam bắt đầu hội quân.

Dự kiến tập từ tháng 10

Do đội tuyển bóng bàn Việt Nam chưa bắt đầu tập trung trong tháng 8, kế hoạch tập luyện được xem xét tiến hành vào tháng 9. Tuy nhiên, các tay vợt sắp tham dự giải vô địch các đội mạnh quốc gia 2025 từ ngày 19-9 tới 28-9.

Nếu đội tuyển bóng bàn Việt Nam hội quân tập huấn lúc này, tuyển thủ sẽ tham dự giải đấu trên vì vậy dẫn tới sự ngắt quãng tập luyện. Do vậy, nhà quản lý tính toán giai đoạn gần nhất có thể tập huấn đội tuyển bóng bàn Việt Nam là tháng 10.

Trước đó, phụ trách bộ môn bóng bàn (Cục TDTT Việt Nam) – ông Phan Anh Tuấn từng cho biết địa điểm tập luyện của đội tuyển bóng bàn Việt Nam năm 2025 sẽ tại Hà Nội. VĐV được bố trí nơi ăn, ở đảm bảo quy định và trên hết tập trung tập luyện hướng đến thi đấu giành thành tích cao.

Bóng bàn Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành 1 HCV tại SEA Games 33-2025. Ban huấn luyện sẽ chọn VĐV dự SEA Games 33-2025 theo nhiều tiêu chí, trong đó kết quả thi đấu của từng người tại giải vô địch quốc gia báo 2025 là thước đo chuyên môn cao nhất. Hai tay vợt giành HCV đơn nam, đơn nữ giải vô địch quốc gia 2025 là Đinh Anh Hoàng và Nguyễn Thị Nga gần như đã chắc suất tới Thái Lan thi đấu cuối năm nay. Tuy nhiên, danh sách VĐV sẽ rõ ràng khi đội tuyển bóng bàn Việt Nam năm 2025 được chính thức thành lập.

Theo Liên đoàn bóng bàn Việt Nam, thành viên đội tuyển sẽ có chương trình tập huấn tại Trung Quốc sau khi hội quân tập luyện để tăng cường chuyên môn rồi mới tới Thái Lan dự SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN