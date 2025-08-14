Nguyễn Khoa Diệu Khánh và đồng đội dừng bước tại giải bóng bàn World Tour ở Lào

Tay vợt Nguyễn Khoa Diệu Khánh và các gương mặt hàng đầu bóng bàn Việt Nam đã dừng bước tại nội dung đơn ở giải WTT Feeder Vientiane 2025 (Lào).

Nguyễn Khoa Diệu Khánh được cọ xát với nhiều chương trình thi đấu quốc tế. Ảnh: BONGBANVN

Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Thị Nga, Đinh Anh Hoàng và Lê Đình Đức là 4 đại diện của bóng bàn Việt Nam tham gia thi đấu giải WTT Feeder Vientiane 2025 đang tổ chức tại Lào. Các tay vợt góp mặt trong nội dung đơn nam và đơn nữ.

Trong kết quả mới nhất ngày 13-8 (theo giờ địa phương), Đinh Anh Hoàng đã thua 2-3 trước Pau Yik Man (Hongkong – Trung Quốc) nên dừng bước tại nội dung đơn nam. Trước đó, Lê Đình Đức thi đấu vòng sơ loại nhưng không giành được suất tham dự vòng đấu chính.

Tại nội dung đơn nữ, Nguyễn Khoa Diệu Khánh xuất sắc lọt vào vòng 2. Trong trận đấu trước tay vợt hạt giống số 7 là Takeya (Nhật Bản), Diệu Khánh không thể áp đảo được đối thủ nên thua 0-3 (11/13, 7/11, 2/11) do đó bị loại. Đương kim vô địch quốc gia Nguyễn Thị Nga cũng lọt vào vòng 2 đơn nữ nhưng cô để thua hạt giống số 1 Mukherjee (Ấn Độ) 0-3 nên dừng bước.

Giải WTT Feeder Vientiane 2025 thuộc hệ thống World Tour của bóng bàn thế giới, quy tụ nhiều tay vợt quốc tế tham dự. Năm nay, bóng bàn Việt Nam tích cực cử lực lượng tham dự nhằm tăng cường cọ xát chuyên môn. Trước giải này, chúng ta đã có VĐV trẻ thi đấu các nội dung tại Lào nhưng không giành được huy chương.

Cục TDTT Việt Nam dự kiến thành lập đội tuyển bóng bàn Việt Nam từ tháng 8 chuẩn bị chuyên môn hướng tới SEA Games 33-2025. Ngoài tập luyện, thi đấu cọ xát, các tay vợt chủ lực được xây dựng chương trình tập huấn tại Trung Quốc vào thời điểm trước khi sang Thái Lan tranh tài Đại hội.

MINH CHIẾN