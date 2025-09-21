Nguyễn Khoa Diệu Khánh và các tay vợt hàng đầu tranh tài tại giải bóng bàn đội mạnh quốc gia 2025

Tất cả VĐV bóng bàn hàng đầu cả nước bước vào tranh tài giải vô địch đội mạnh quốc gia 2025 và đây là cơ hội tìm suất tham dự đội tuyển quốc gia đối với vận động viên có thành tích tốt.

Nguyễn Khoa Diệu Khánh là đương kim vô địch đơn nữ tại giải bóng bàn đội mạnh quốc gia. Ảnh: VTF

12 đơn vị trong cả nước đã cử lực lượng tốt nhất tham dự giải vô địch đội mạnh quốc gia 2025 bắt đầu tranh tài tại nhà thi đấu Vĩnh Yên (Phú Thọ).

Đại diện Liên đoàn bóng bàn Việt Nam và bộ môn bóng bàn (Cục TDTT Việt Nam) cho biết những tay vợt hàng đầu đều tham gia giải. 2 tay vợt Nguyễn Khoa Diệu Khánh (TPHCM) và Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) vừa thi đấu giải chuyên nghiệp tại Kazakhstan đã về nước để có mặt tại Phú Thọ tranh tài nội dung của mình. Năm ngoái, Nguyễn Khoa Diệu Khánh vượt qua Trần Mai Ngọc (Công an Nhân dân T&T) trong trận chung kết đơn nữ, giành HCV. Tại chung kết đơn nam, Nguyễn Anh Tú thắng Nguyễn Đức Tuân (Hải Phòng) để giữ ngôi vô địch. Dự giải năm nay ở vị thế đương kim vô địch, 2 tay vợt này đặt mục tiêu thi đấu với nỗ lực cao nhất giữ vững kết quả đứng đầu. Tuy nhiên, họ sẽ gặp nhiều sự cạnh tranh đánh kể.

Nhiều tay vợt của bóng bàn Việt Nam cũng chờ đợi lên ngôi tại giải năm nay, như Mai Hoàng Mỹ Trang, Bùi Mai Chi, Đỗ Lê Vân Chi, Nguyễn Bạch Thanh Thư, Vũ Hoài Thanh, Lâm Thu Cúc, Trần Mai Ngọc, Nguyễn Thị Nga, Bùi Ngọc Lan, Nguyễn Đăng Hiệp, Nguyễn Văn Huấn, Tạ Hồng Khánh, Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Văn Tuấn Anh, Bùi Thế Nghĩa, Lê Đình Đức, Vũ Mạnh Huy, Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Đức Tuân, Đinh Anh Hoàng…

Ở giải vô địch quốc gia 2025, 4 tay vợt xuất sắc nội dung đơn nam là Đinh Anh Hoàng (vô địch), Nguyễn Anh Tú, Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Đức Tuân. 4 tay vợt tốt nhất đơn nữ là Nguyễn Thị Nga, Bùi Ngọc Lan, Trần Mai Ngọc và Nguyễn Khoa Diệu Khánh. Tất cả cùng tham dự giải vô địch đội mạnh quốc gia 2025. Giới chuyên môn đưa phân tích rằng 8 tay vợt trên có khả năng giành kết quả cao trong thi đấu nội dung đơn. Dẫu vậy, yếu tố bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra nếu từng người không giữ được tâm lý ổn định

Hiện tại, đội tuyển bóng bàn Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33-2025 chưa tập trung. Liên đoàn bóng bàn Việt Nam xây dựng danh sách gồm 22 tay vợt đề xuất Cục TDTT Việt Nam tập huấn.

Tuy nhiên, nhà quản lý sẽ có phương án nhân sự phù hợp. Dự kiến sau giải vô địch đội mạnh quốc gia 2025, Đội tuyển bóng bàn Việt Nam năm 2025 sẽ được thành lập.

Nguyễn Anh Tú sẽ gặp nhiều cạnh tranh từ các đối thủ. Ảnh: VTF

Thành tích thi đấu của VĐV tại giải lần này ở Vĩnh Yên (Phú Thọ) được xem là 1 trong những cơ sở để bộ phận chuyên môn Liên đoàn bóng bàn Việt Nam đánh giá kỹ hơn lực lượng chuẩn bị SEA Games 33-2025. “Về cơ bản, các tay vợt khẳng định được năng lực đều giành thành tích cao ở giải quốc gia những năm qua. Giải vô địch đội mạnh có sự cạnh tranh không thấp hơn giải vô địch quốc gia vì lẽ đó chúng tôi sẽ xem xét khả năng thi đấu của nhóm tuyển thủ trọng điểm và cả tay vợt trẻ triển vọng”, đại diện bộ phận chuyên môn Liên đoàn bóng bàn Việt Nam trao đổi.

Giải vô địch đội mạnh quốc gia 2025 tổ chức 7 nội dung (đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ) kéo dài từ ngày 21-9 tới 28-9.

MINH CHIẾN