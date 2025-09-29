Bóng bàn Việt Nam giữ chỉ tiêu giành 1 HCV tại SEA Games 33

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam nhận chỉ tiêu giành 1 HCV tại SEA Games 33-2025 sẽ tranh tài vào tháng 12 ở Thái Lan.

Trần Mai Ngọc đã giành HCV SEA Games 32-2023 nội dung đôi nam nữ và tay vợt nhiều khả năng tiếp tục được tập trung đội tuyển quốc gia năm nay. Ảnh: Nam Hải

Cục TDTT Việt Nam đã giao nhiệm vụ cho đội tuyển bóng bàn Việt Nam giành tối thiểu 1 HCV tại SEA Games 33-2025. Qua tìm hiểu, Liên đoàn bóng bàn Việt Nam và bộ môn bóng bàn (Cục TDTT Việt Nam) đã nhận chỉ tiêu này để nỗ lực chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội.

Tại 3 kỳ Đại hội gần nhất là SEA Games 30, 31 và 32, đội tuyển bóng bàn Việt Nam đều giành được HCV. Vì vậy, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra là các tay vợt đội tuyển quốc gia phải đảm bảo kết quả trên đối với SEA Games 33-2025.

Sau SEA Games 32-2023 tại Campuchia, thành tích quốc tế gần nhất của đội tuyển bóng bàn Việt Nam là 1 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ ở giải vô địch Đông Nam Á 2024. Chúng ta đã lọt vào 4 trận chung kết (đơn nam, đơn nữ, đôi nữ và đôi nam) nhưng chỉ giành được 1 HCV với kết quả do Nguyễn Khoa Diệu Khánh giành được. Khi đó, Diệu Khánh vượt qua đối thủ Tee Ai Xin (Malaysia) 4-0 để vô địch đơn nữ sau trận chung kết.

Tuy nhiên, ban huấn luyện đội tuyển bóng bàn Việt Nam khi đó nhìn nhận giải đấu mang ý nghĩa cọ sát, tăng cường chuyên môn là chính. Bởi vì các đội tuyển của khu vực chỉ góp mặt đội hình VĐV trẻ mà vắng tay vợt chủ lực.

Bộ môn bóng bàn (Cục TDTT Việt Nam) và Liên đoàn bóng bàn Việt Nam xác định thành tích của VĐV tại giải vô địch quốc gia 2025 là cơ sở chuyên môn quan trọng nhất chọn VĐV vào đội tuyển, chuẩn bị SEA Games 33-2025. Trong giải này, 4 tay mạnh nhất nội dung đơn nam gồm Đinh Anh Hoàng (vô địch quốc gia), Nguyễn Anh Tú, Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Đức Tuân và 4 tay vợt có thành tích cao nhất nội dung đơn nữ là Nguyễn Thị Nga (vô địch quốc gia), Bùi Ngọc Lan, Trần Mai Ngọc, Nguyễn Khoa Diệu Khánh gần như chắc chắn có suất tham dự đội tuyển quốc gia sắp tới. Đại diện bộ môn bóng bàn (Cục TDTT Việt Nam) – ông Phan Anh Tuấn đã chia sẻ: “Chúng tôi sẽ xem xét các đề xuất từ Liên đoàn bóng bàn Việt Nam qua đó chọn tay vợt có trình độ đảm bảo chuyên môn vào đội tuyển quốc gia năm nay, chuẩn bị SEA Games 33-2025”.

Kết quả thi đấu giải bóng bàn đội mạnh quốc gia 2025 vừa bế mạc tại Vĩnh Yên (Phú Thọ) là 1 trong những thành tố giúp bộ phận chuyên môn xác định chính xác hơn VĐV sẽ tập huấn đội tuyển quốc gia sắp tới. Trong giải này, những tay vợt giành HCV đều không mới trong làng bóng bàn thành tích cao. Tuy nhiên, đấu trường SEA Games sẽ là khác biệt với thi đấu trong nước.

Tay vợt Nguyễn Đức Tuân từng giành HCV đơn nam tại SEA Games 31. Ảnh: Nam Hải

Bóng bàn Việt Nam đã giành HCV đôi nam tại SEA Games 31, HCV đơn nam tại SEA Games 32 và HCV đôi nam nữ tại SEA Games 32. Mỗi tấm HCV đều là nỗ lực của từng tuyển thủ. Tuy nhiên để có sự thành công, thể thao Việt Nam đã chuẩn bị rất kỹ càng. “Chúng ta phân tích khả năng có thể giành được thành tích cao nhất trong nội dung nào, từ đó tập trung huấn luyện các gương mặt chủ lực để sẵn sàng cho SEA Games 33-2025. Đội tuyển bóng bàn chủ nhà Thái Lan có sự chuẩn bị cho cuộc đấu rất kỹ càng. Ngoài ra, các đội Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines… cũng có tay vợt xuất sắc”, đại diện Liên đoàn bóng bàn Việt Nam phân tích.

Nhà vô địch đơn nữ giải đội mạnh quốc gia 2025 - Mai Hoàng Mỹ Trang. Ảnh: Nam Hải

Hướng tới nhiệm vụ SEA Games 33-2025, tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ tập huấn Trung Quốc. Qua tìm hiểu, chương trình kéo dài khoảng 3 tuần trước khi các tay vợt lên đường sang Thái Lan. Trước mắt, ban huấn luyện đội tuyển bóng bàn Việt Nam và nhà quản lý sẽ xác định lực lượng VĐV trọng điểm bắt đầu thực hiện tập huấn vào tháng 10.

MINH CHIẾN