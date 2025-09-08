Bài học hữu ích cho Diệu Khánh và Anh Tú trước thềm SEA Games 33

Nguyễn Anh Tú và Nguyễn Khoa Diệu Khánh đã thi đấu tại Kazakhstan. Ảnh: WTT

“Đây là cuộc đấu có giá trị. Chúng tôi đã gặp các tay vợt chuyên môn hàng đầu thế giới. Khi được thi đấu trước nhiều đối thủ mạnh, mình học hỏi thêm được nhiều điều”, tay vợt Nguyễn Anh Tú bày tỏ. Chia sẻ về cuộc đấu tại Kazakhstan, Nguyễn Khoa Diệu Khánh cho biết: “Tôi thật sự thích thú khi được thi đấu cấp độ cao như giải này vì mình hiểu được thêm điểm gì cần hoàn thiện trong những trận đấu đỉnh cao”.

Cách đây 3 tuần, Nguyễn Khoa Diệu Khánh đã tham dự giải WTT Feeder Vientiane 2025 (Lào). Đây cũng thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn bóng bàn thế giới. Sau cuộc đấu, tay vợt của TPHCM và đội tuyển bóng bàn Việt Nam tin tưởng cô được tích lũy thêm nhiều điều về chuyên môn.

Hơn 1 năm trở lại đây, các tay vợt bóng bàn Việt Nam bắt đầu có cơ hội tham dự hệ thống giải quốc tế của WTT. Đại diện Liên đoàn bóng bàn Việt Nam cho biết khi tay vợt thi đấu các cấp độ của WTT là họ được thêm cơ hội trải nghiệm phát triển tốt hơn thành tích cá nhân.

Năm nay, đội tuyển bóng bàn Việt Nam xây dựng mục tiêu giành thành tích HCV tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan. Muốn đạt được thành công, tay vợt phải được thi đấu cọ xát. Nguyễn Anh Tú từng chia sẻ rằng bóng bàn là môn đối kháng do vậy mỗi giải đấu ở sân chơi quốc tế luôn mang lại điều tích cực cho VĐV. “Khi thua hay thắng, mọi người đều có thêm sự tích lũy cho mình. Với VĐV bóng bàn chúng tôi, càng được thi đấu giải quốc tế trước đối thủ mạnh hơn mình thì sẽ phát triển chuyên môn rất hiệu quả”, Nguyễn Anh Tú từng bày tỏ.

Trên bàn đấu tại giải WTT Contender Almaty 2025 (Kazakhstan), Anh Tú và Diệu Khánh không lọt vào những trận cuối cùng nội dung tham dự nhưng điều họ cùng rút ra từ các sân chơi bóng bàn chuyên nghiệp này là thất bại sẽ mang lại thành công ở tương lai.

Nguyễn Khoa Diệu Khánh là tay vợt nữ hàng đầu của bóng bàn Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Liên đoàn bóng bàn thế giới đã mở rộng hơn các giải đấu theo từng cấp độ gồm WTT Contender, WTT Feeder với mục đích gia tăng cơ hội tranh tài cho VĐV bóng bàn. Qua các cuộc đấu tại Lào và Kazakhstan, tuyển thủ Nguyễn Khoa Diệu Khánh nhìn nhận mỗi trận đấu đã tranh tài là bài học kinh nghiệm nhiều giá trị cho mình.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam chuẩn bị hội quân để làm nhiệm vụ SEA Games 33-2025. Nguyễn Khoa Diệu Khánh và Nguyễn Anh Tú dự kiến tiếp tục tập trung làm nhiệm vụ quốc gia năm nay. Tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia, Diệu Khánh giành HCĐ nội dung đơn nữ còn Anh Tú giành HCB nội dung đơn nam. Cùng trong năm 2023, 2 tuyển thủ này đã thi đấu ASIAD 19 ở Trung Quốc.

Năm ngoái, Nguyễn Khoa Diệu Khánh thắng trận chung kết đơn nữ giải bóng bàn vô địch Đông Nam Á 2024, giành HCV trong khi Nguyễn Anh Tú thua ở chung kết đơn nam nên nhận HCB.

Tại giải WTT Contender Almaty 2025 (Kazakhstan) bế mạc ngày 7-9, Nguyễn Anh Tú thua 1-3 trước tay vợt Evgeny Tikhonov tại vòng loại đơn nam. Nguyễn Khoa Diệu Khánh Thua 0-3 trước Asel Erkebaeva (Uzbekistan) tại trận thứ 2 vòng loại đơn nữ. Hai tay vợt đã thi đấu vòng chính nội dung đôi nam-nữ nhưng thua 0-3 trước Park Gyuhyeon, Kim Nayeong (Hàn Quốc) tại trận đầu tiên.

MINH CHIẾN