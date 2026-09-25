ASIAD 20: Tài năng trẻ Tạ Ngọc Tưởng lỡ suất chung kết 400m nam

Tạ Ngọc Tưởng không giành quyền vào chung kết 400m tại ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Tối ngày 25-9 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), điền kinh Việt Nam có Tạ Ngọc Tưởng và Hoàng Thị Minh Hạnh tham dự các lượt chạy vòng loại cự ly 400m nam, nữ môn điền kinh.

Đường chạy 400m nữ có 3 lượt vòng loại. Hoàng Thị Minh Hạnh thi đấu lượt thứ 3 và về đích hạng 5 với kết quả 54”46.

Thành tích trên chỉ đủ giúp cô có vị trí 12/17 VĐV thi đấu tại vòng loại, không có suất góp mặt chung kết nội dung.

Sự chú ý tiếp sau đó hướng về vòng loại 400m nam với tài năng trẻ Tạ Ngọc Tưởng thi đấu.

Hoàng Thị Minh Hạnh (áo đỏ) đã thi đấu vòng loại 400m nữ tại ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Ngọc Tưởng dự lượt chạy vòng loại thứ 3 của cự ly, về đích vị trí thứ 3 với kết quả 46”07.

Thành tích trên thua sít sao người về thứ nhì là Hayashi Shinya (Nhật Bản, 45”57) nên Tạ Ngọc Tưởng lỡ suất góp mặt chung kết nội dung. Về đích đầu tiên lượt vòng loại này là Abdulrahman Suleiman (UAE) với kết quả 45”56.

Theo quy định, mỗi lượt vòng loại chọn 2 VĐV về đích đầu tiên trao suất chung kết. Ngoài ra, 2 VĐV ngoài nhóm về đích đầu tiên mà đạt kết quả tốt nhất cũng nhận suất chung kết.

Với thành tích 46”07, Tạ Ngọc Tưởng đứng vị trí 12 chung cuộc tại vòng loại cự ly 400m nam. Kết quả trên còn kém kỷ lục quốc gia do chính tuyển thủ này đang giữ là 45”53.

Đây là lần đầu tiên Tạ Ngọc Tưởng góp mặt tại Đại hội thể thao châu Á. Tuyển thủ của Thể thao Phú Thọ và Đội tuyển điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu vào chung kết cự ly 400m nam.

Tuy nhiên, Tạ Ngọc Tưởng chưa đạt kết quả như mong muốn. Tại ASIAD 20, tuyển thủ 400m nam số 1 Đông Nam Á là Joshua Atkinson (Thái Lan) đạt 45”30, giành suất vào chung kết.

Như vậy, Đội tuyển điền kinh Việt Nam không có cơ hội tranh huy chương các cự ly 400m nam, nữ môn điền kinh tại ASIAD 20.

Tuyển thủ điền kinh Boonson Puripol phá kỷ lục 100m nam. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG Đường chạy điền kinh ASIAD 20 trong tối 25-9 được chứng kiến Chen Yujie (Trung Quốc) giành HCV cự ly 100m nữ với thời gian 11”06, lập kỷ lục Đại hội. Trong khi đó, Boonson Puripol (Thái Lan) giành HCV 100m nam, cũng phá kỷ lục Đại hội với thời gian 9”90 của chính mình. Buổi sáng vòng loại, tuyển thủ người Thái Lan lập Kỷ lục Đại hội với kết quả 9”91 nhưng đã vượt qua thành tích ngay trong buổi tối. Boonson Puripol đang là VĐV nam điền kinh Đông Nam Á đầu tiên chạy 100m có kết quả dưới 10 giây.

MINH CHIẾN