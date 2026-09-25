Đội tuyển cử tạ Việt Nam kết thúc ASIAD 20 với 1 tấm HCĐ

Lực sĩ Quàng Thị Tâm thi đấu hạng cân 57kg nữ tại ASIAD 20. Ảnh: PHÙNG CƯỜNG

Quàng Thị Tâm là lực sĩ cuối của Đội tuyển cử tạ Việt Nam thi đấu ngày 25-9 tại hạng cân 57kg nữ. Sau 3 lượt cử giật, Quàng Thị Tâm đạt thành tích 95kg. Với cử đẩy, cô đạt kết quả 121kg. Lực sĩ của Việt Nam xác định thành tích tổng cử 216kg nên đứng hạng 4.

Vô địch hạng cân 57kg nữ môn cử tạ ASIAD 20 là Oh Kwang Ok (CHDCND Triều Tiên), thành tích tổng cử 238kg. Á quân là lực sĩ Thái Lan Odsarn Suratwadee (tổng cử 219kg) và Chen Guan-ling (Đài Loan Trung Quốc) nhận HCĐ với kết quả tổng cử 217kg.

Đội tuyển cử tạ Việt Nam góp mặt 4 lực sĩ gồm Quàng Thị Tâm, Nguyễn Hoài Hương, K’Dương, Trần Minh Trí tại ASIAD 20.

Môn cử tạ tại Đại hội chưa khép lại, nhưng các lực sĩ của Việt Nam đã sớm kết thúc chương trình thi đấu của mình vào ngày 25-9. Tính toàn giải, Đội chỉ đạt 1 HCĐ của Trần Minh Trí tại hạng cân 65kg nam. Ở ASIAD 19, Đội không có huy chương nào.

Trước đó, cử tạ Việt Nam thu hoạch 1 HCB tại ASIAD 15-2006 của Hoàng Anh Tuấn, 1 HCB tại ASIAD 17-2014 của Thạch Kim Tuấn và 2 HCB của Trịnh Văn Vinh, Thạch Kim Tuấn tại ASIAD 18-2018.

Theo kế hoạch, Đội tuyển cử tạ Việt Nam sẽ rời Aichi-Nagoya (Nhật Bản) vào ngày 27-9.

Đội tuyển TDDC Việt Nam cũng hoàn thành thi đấu ASIAD 20 trong ngày 25-9 nhưng không có huy chương. Tuyển thủ Trịnh Hải Khang đứng hạng 7 nhảy chống đơn môn nam trong ngày cuối. Trước đó, lần lượt Nguyễn Văn Khánh Phong (vòng treo nam), Đặng Ngọc Xuân Thiện (ngựa vòng nam), Nguyễn Thị Quỳnh Như (nhảy chống nữ) có hạng 4 nội dung của mình.

MINH CHIẾN