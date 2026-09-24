ASIAD 20: Lực sĩ cử tạ Việt Nam xuất sắc đạt huy chương sau 8 năm chờ đợi

Cử tạ Việt Nam đã giành được 1 tấm HCĐ trong ngày thi đấu 24-9 tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Trần Minh Trí (áo đỏ) đã có HCĐ tại ASIAD 20. Ảnh: PHÙNG CƯỜNG

Lực sĩ Trần Minh Trí là người mang về kết quả xuất sắc cho Đội tuyển cử tạ Việt Nam tại ngày tranh tài hạng cân 65kg nam. Lần gần nhất Đội giành huy chương là tại ASIAD 18-2018. Còn tại ASIAD 19-2022 (tổ chức năm 2023), Đội trắng tay.

Bây giờ tại ASIAD 20-2016, toàn đội có được niềm vui giành huy chương với nhiều cảm xúc. Hạng cân 65kg có 11 lực sĩ tham dự, trong đó 8 người giữ chỉ số đăng ký tốt nhất tranh tài tại chung kết A.

Trong lần nâng đầu tiên đối với cử giật, Trần Minh Trí thành công với mức tạ 136kg. Tiếp đó, lực sĩ này đạt 139kg lượt cử thứ 2 nhưng thất bại với mức 141kg trong lần 3. Kết quả cử giật tốt nhất của Minh Trí là 139kg.

Vào cử đẩy, Trần Minh Trí nâng thành công mức tạ 170kg qua 3 lượt cử để đảm bảo thành tích tổng cử là 309kg, giành HCĐ quý giá. Đô cử Pak Myong Jin (CHCDND Triều Tiên) giành HCV với thành tích tổng cử 328kg (146kg cử giật, 182kg cử đẩy), còn HCB thuộc về He Yueji (Trung Quốc) với tổng cử 327kg (152kg cử giật, 175kg cử đẩy).

Kết quả thi đấu của 3 lực sĩ có kết quả tốt nhất hạng 65kg nam. Ảnh: OCA

Năm ngoái, Trần Minh Trí đã dự SEA Games 33-2025 nhưng không giành huy chương do rơi tạ tại hạng cân 65kg nam.

Đội tuyển cử tạ Việt Nam đăng ký 4 lực sĩ tranh tài tại ASIAD 20 gồm Trần Minh Trí, K’Dương, Quàng Thị Tâm và Nguyễn Hoài Hương. Các tuyển thủ được tập huấn 1 tháng tại Trung Quốc trước khi thi đấu ASIAD 20.

Cùng ngày thi đấu, lực sĩ trẻ K’Dương xếp hạng 6 nội dung 60kg nam với thành tích tổng cử 280kg (125kg cử giật, 155kg cử đẩy). Ngày 25-9, Đội tuyển cử tạ Việt Nam sẽ thi đấu hạng cân cuối cùng của mình tại ASIAD 20.

MINH CHIẾN