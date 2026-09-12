Lực sĩ nam duy nhất của đội tuyển cử tạ Ấn Độ lỡ ASIAD 20

Vận động viên cử tạ Rishikanta Singh buộc phải rút lui khỏi Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 20) do chấn thương đầu gối, khiến Ấn Độ không còn lực sĩ nam nào tham dự sự kiện thể thao hàng đầu châu lục này.

Lực sĩ Rishikanta Singh vừa giành HCB tại Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung (Commonwealth Games), nên việc phải rút lui khỏi ASIAD sắp tới vì chấn thương đầu gối là một tổn thất lớn đối với đội tuyển cử tạ Ấn Độ.

Đô cử hạng cân 60kg này - người duy nhất thuộc phái nam trong đội hình cử tạ Ấn Độ dự ASIAD 20 - đã gặp chấn thương một tuần trước thềm Commonwealth Games tại Glasgow (Scotland) vào tháng 7.

Bất chấp trở ngại đó, Rishikanta vẫn thi đấu và giành HCB. Tuy nhiên, sau khi được kiểm tra kỹ lưỡng về chấn thương đầu gối, lực sĩ đến từ Manipur này đã được khuyến nghị thực hiện quy trình phục hồi chức năng kéo dài một tháng.

“Chúng tôi từng hy vọng cậu ấy sẽ kịp bình phục trước ASIAD nhưng điều đó đã không thành hiện thực. Sau khi được thăm khám, cậu ấy đã được chỉ định tập phục hồi chức năng trong một tháng”, một nguồn tin từ Liên đoàn Cử tạ Ấn Độ cho biết.

Với việc Rishikanta rút lui, đội tuyển cử tạ Ấn Độ tham dự ASIAD 20 sẽ chỉ bao gồm 4 nữ lực sĩ. Mirabai Chanu - người từng giành HCB tại Olympic Tokyo - sẽ thi đấu ở hạng cân 49kg, trong khi các vận động viên Gyaneshwari Yadav (53kg), Nirupama Devi (61kg) và Harjinder Kaur (69kg) sẽ hoàn thiện đội hình của Ấn Độ.

LINH SƠN